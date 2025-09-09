CHP İstanbul il kongresinin iptali Türk siyasetinde yeni bir dönem başladığı anlamına geliyor.

15 Eylül'deki kurultay iptal davasının sonucu da az çok belli oldu denilebilir.

4-5 Kasım kurultayında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona erip Özgür Özel/ Ekrem İmamoğlu ortaklığının iş başı yapmasının ardından oluşan çatlak gelinen noktada tarafları bir araya getirmeyi imkansız kılan derin bir uçuruma dönüştü.

Bu saatten sonra CHP logosu, CHP bayrağı, CHP kurumsal kimliği, CHP Genel Merkezi, partinin iki farklı kutubunu aynı çatı altında taşıyamaz...

Birbirlerinden o kadar nefret ettiler ki, AK Parti'ye olan mesafeleri bile kendi aralarında oluşan uçurum kadar derin değil.

İki yumurtadan biri kırılacak. Kırılmak zorunda kalacak...

İstanbul il kongresinin iptali sonrası güç dengesi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru dönmüş durumda...

Bu saatten sonra Özgür Özel ve kurmaylarının CHP'deki iktidarlarını sürdürmesi kolay değil.

Tek avantajları, kamuoyunun Kılıçdaroğlu ve destekçilerine öfkeli olması.

Bu, yeni bir partileşme sürecinde Özgür Özel'in elini güçlendirecektir.

Elbette 15 Eylül'de mahkeme karar verir vermez ipler kopacak demek değildir.

Ancak, Ekrem İmamoğlu'nun kolunun kanadının kırıldığı bir dönemde Özgür Özel'in CHP'deki iktidarını sürdürmesi kolay değil.

Elini eteğini toplayıp, meydanı Kılıçdaroğlu'na ballı börek misali bırakmayacakları kesin olsa da süreç Özel'in aleyhine işliyor.

Eskiden otobüs firmalarında olurdu Koyun turizm, öz koyun turizm gibi birbirini taklit eden rakipler...

Şimdi Türk siyaseti de CHP yok, öz CHP tarzında bir bölünmeye hazır olsun...

Bu süreçte tek kazananın kim olacağını tahmin etmek çok da güç olmasa gerek...