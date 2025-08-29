CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bir konuda takdir etmek gerek. Vefasız bir lider değil. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret etmesi, ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarla onlara sahip çıkması dikkat çekici.

31 Mart önce Tunç Soyer’le yaşadıkları süreci düşününce tam tersi bir tutum takınsa kimsenin söyleyecek bir şeyi olmazdı.19 Eylül’deki ilk duruşmada tahliye kararları gelir mi? Güçlü bir ihtimal.FETÖ döneminden beri bu ‘’tutuklama’’ kararları sanki bir nebze amacından sapmış gibi.Delilleri karartma şüphesi yoksa ve yurt dışına kaçma ihtimali mantıklı bir seçenek değilse insanların tutuklu yargılanması için ortada çok ağır suç ya da suçlar olması lazım.

Çağdaş Kaya İl Başkanlığı yolunda...

Tunç Soyer’in de ya da Şenol Aslanoğlu’nun da ne delik karartacak ne de yurt dışına kaçacak bir durumlarının olmadığı da ortada. Aslanoğlu’nun tahliye edilmesinin CHP İzmir kongre süreciyle de birebir ilgisi var.19 Eylül’de tahliye gelirse, il kongresinde başkanlık tartışmaları büyük oranda biter. Şenol Aslanoğlu bir dönem daha göreve gelir. Yok, tahliye çıkmaz, mahkeme tutukluluğa devam derse, CHP İzmir İl Başkanlığına en yakın isim Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya olur. Buca’daki mahalle seçimlerinden çok güçlü çıkan Kaya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in desteğiyle koltuğu da rahat alır. Cemil Tugay’ın, selefleri Tunç Soyer ve Aziz Kocaoğlu’nun aksine il başkanlığı için devreye girmeyeceği ortada. Tugay’ın derdi, kurultay delegelerinde ağırlığının olması. Yani, İzmir’in 56 kurutay delegesinin en az 30’unu kendine yakın isimlerden seçtirmek Tugay için şu anda daha önemli gibi duruyor.

Ülkü Ocakları çok hareketli...

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’ı tanımam. Hayatımda hiç görmedim, bir araya gelmedim hatta telefonla bile görüşmedim. Ancak, bu gençte bir ışık var. Şaka maka 40 yıldır bu siyaseti takip ettiğime göre hislerim beni kolay kolay yanıltmaz, Burak Kılıç önümüzdeki dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı namzeti gibi geliyor bana. Ülkü Ocakları eskisine göre çok daha aktif, bakıyorsun ellerinde eldivanler İzmir’in dört bir yanında sahilleri temizliyorlar. Bakıyorsun, yaşamamış olanlar bilmez, başka bir şehirde okumak zorunda kalan gençler için İzmir’den ilk ses veren onlar. Orman yangınlarına karşı eğitim gibi önemli bir konuda harekete geçen yine Ülkücüler. Bu gençte ışık var. Takip edin derim...