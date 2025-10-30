Bugün zamanda yolculuk yapalım. Beş sene öncesine gidelim. 30 Ekim 2020 Cuma gününe saat: 14.39’a, depremin on iki dakika öncesine, Bayraklı’da kaybettiğimiz 117 cana seslenelim.

“Evinizden çıkın” ya da “Dersaneden evine gitme parka gir”, “Çabuk çık o marketten...” diyelim. “Oyalan iki dakika, dur bekle... Bak yarın cadılar bayramı... Balkabağını boyayalım. Dünya Karadenizliler Günü hep beraber horan tepeceğiz.”gibi hikayeler uyduralım. Sokağa davet edelim halkı... “Horon Bilmiyor musun? Ha böyle ha böyle eşlik edeceksin tulumun sesine, kemençenin melodisine” diye horon öğretelim...

Böylece kalbimiz enkaz altında kalmaz!

ZAMAN MAKİNESİ YOK Kİ!

Ancak mümkün değil. Bugün, 117 canı anıyoruz. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Hepsinin umutları vardı. Geleceğe yönelik planları ama olmadı...

ÇOCUKLARA AFET BİLİNCİ...

Enkaz altında kalan depremin sembolü çocuklar Vera ve Lena için Anaokulu Öğretmeni Nilay Yücel bir öykü kitabı hazırlamış. Çocuklara afetten korumak için yazdığı “Vera ve Lena doğada neler oluyor?” kitabında Vera ve Lena’nın fotoğrafları kitabın karakterine dönüşmüş. Yücel çocuklarının anısını canlandırırken doğa olayları ve afetler konusunda okul öncesi çocukları bilinçlendirmek için seri şeklinde kitaplar çıkaracağını belirtmiş.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI...

Evet üzerinden 5 yıl geçti. Ancak hala depremzedelerin yaraları sarılmamış durumda... Deprem sonrası kurulan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan sabah SON MÜHÜR TV’de Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programımızın konuğuydu. “İzmir henüz depremi yaşamadı aslında 30 Ekim merkez üssü İzmir değildi. Ders almamız gerekirdi ama beş senede yapılması gerekenler yapılmadı. Hala İzmir’in yapı stoğu belli... Kentsel Dönüşüm ile yapılar yenilenmeliydi yapılamadı. Deprem değil yapı öldürür söz çok doğru Japonya’da daha büyük depremler olsa bile can ve bina kaybı olmuyor. Çünkü yapıları depreme uygun yapılmış.” ifadelerini kullandı.

TEHLİKE YANIMIZDA!

Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor. İzmir’de de hissediyoruz. Az hasarlı olarak tespit edilen binalar bu depremler nedeni ile her an yıkılabilir. Dün sabah Gebze’de binanın çökmesini yaşadık. İzmir’de böyle bir felaket yaşanmadan bir çözüm getirilmeli... Yerel yönetim bir kentsel dönüşüm kampanyası başlatmalı... Yapıları yenilemezsek daha çok canlar yanar. 5 yıl geçti. Üzerine 10 şehri etkileyen asrın felaketini yaşadık. Deprem yanıbaşımızda... Ancak ders almıyoruz. Felaket geliyorum diyor ama hareket yok. Acilen kentsel dönüşüme geçilmeli... Bunu yazarken Radyo Ege’de kentsel dönüşüm şarkısı çalıyor. Haydi hep beraber söyleyelim. Veee kentsel dönüşüme başlayalım artık...

UNUTMADIK... UNUTTURMAYACAĞIZ...

Bugün deprem saatinde kaybettiklerimizi anacağız. Bayraklı'da deprem anıtının önüne karanfiller bırakacağız. Unutmadık, unutturmayacağız.

Haftaya görüşebilmek üzere...

Sevgiyle kalın... (Kalabilirseniz!)