İnsanlar için bazı özel günler vardır. Doğum günleri başta gelir. İkinci bu dünyaya neden geldiğini kavradığı gündür. Bazıları için yaş günü olan evlilik günleri, ilk buluşma günü, çıkma günü, öpüşme günü, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü gibi hayatımıza kattığımız günler şeklinde devam eder. Maksat kutlama olsun. İYİ Kİ DOĞDUM...

Benim için özel olmasından öte çevremdekilerin hayatına renk kattığım için kutlanılan doğum günüm birkaç gün önceydi. Pastalar kesildi. Dilekler dilendi. Hediyeler toplandı. Doğum günü haftam çeşitli kutlamalarda devam ediyor. Kaç yaşına mı girdim? Çok ayıp kadınlara yaşı sorulur mu? Yirmili yaşların ortasındayım. Şükür bir yirmi yıl daha burada kalacağım... Dün kortejle doğum günüm daha da renklendi.

İZMİR AŞKINA ALSANCAK COŞKUSU BİTMEZ...

Dün akşam Alsancak sokaklarında coşku vardı. Alsancak Derneği ve İzmir Aşkına Derneği'nin organize ettiği Alsancak Şenliği başladı. Hafta sonuna dek çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek şenliği kaçırmayın. Müziğin ve eğlencenin hiç bitmeyeceği, yaşamınıza unutulmaz anılar kazınacak bir program hazırlanmış. Kortejde özel kostümleri ile İzmir Aşkına grubu ve şenliğe katılan diğer grupların renkli anlarını kaçırdıysanız hayatınızda bir şeyler eksik kalmış demektir.

"Kleopatra ile fotoğraf çektiremedim", "Yalı Çapkını ama bazılarının uçan kaza benzettiği dev yürekli mavi kuşu omzuma kondurup selfie yapamadım" diye dövüneceksin. "Romalılar bile gelmiş ben niye yoktum" diye ağlayacaksın. "Ah! Şu Şaman ile fotoğraf çektirip, sosyal medyada koysam ne çok like alırdım tüh kaçırdık"

Neyse festival devam ediyor. Belki bugün yakalarsın. Yine konserler, etkinlikler, tavla turnuvası var. Gece ise Bergama Vapuru'nda unutulmaz bir balo sizi bekliyor. Gemi körfezi gezerken vals yapmanın keyfini çıkarın.

KURT'UN UĞURLU KİTABI...

Gazeteci büyüğümüz, İzmir'de magazin gelince ilk akla gelen isim Mehmet Kurt ilk kitabını kendi kurduğu yayınevinden çıkardı. Ceviz Bebekler çok özel bir kitap, daha önce Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programında anlatmıştı. Yazdığı ama yayımlanmayan üç kitabını eleyip. Bu yayının ilk kitabı olmasına karar vermiş. Birçok kişiye uğur getiren Ceviz Bebeklerin ona da şans getireceğini bol bol okunup, yayınevine de bereket getireceğine inancınız sonsuz.

İzmir'in sevilen isimlerinin katıldığı imza günü Swiss Otel Saklı Bahçe'de ılık bir sonbahar akşamında gerçekleşti. Kurt kitaplarını imzalattı. Fotoğraflar çektirdi. Aylin Akdoğan post cihazında yaptığı işlemlerle parmakları yoruldu. Uzun kuyruklar oluştu. Biraz imzaya ara verip, kitabın kısa konusunu ve yazılış öyküsünü de anlattı. Ceviz Bebekler, 2000 yılında özel bir lisenin halk dansları grubuyla müzisyen-gazeteci olarak Macaristan'da katıldıkları festivalde kendilerine mihmandarlık yapan ve Türkçe'yi mükemmel konuşan Macar bir kadının yaşam öyküsünden esinlenildiğini belirtti.



Editörlüğünü Bekir Yurdakul yapmış. Usta yazar Hidayet Karakuş da ilk okuyup, yorum yaparak Kurt'u yönlendirenlerden olmuş. Benim içinde özel bir doğum günü hediyesi oldu.

HOMEROS ÖDÜLLERİ DAĞITACAK...

Bir organizasyonu atlatan usta gazeteci Kurt, aylardır hazırladığı diğer organizasyon için gün saymaya başladı. 20 Ekim Pazartesi akşamı sanat mabedimiz Ahmed Adnan Saygun'da Homeros Ödülleri'ni dağıtacak.

ERÇETİNGÖZ'DEN YENİ SERGİ...

Gazeteci, fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz, dün Rize sergisi toplanıp, fotoğraflar Rize'ye gitmeye hazırlanırken, 54. sergisini duyurdu. 21 Ekim'de

tarihin kalbinde bir yolculuğa çıkaracak bizleri... Kemeraltı’nı ışıkla, gölgeyle ve duyguyla yeniden anlatacak. 54. Kişisel Fotoğraf Sergisi 9 Kasım 2025 tarihine kadar Abacıoğlu Han, Yolo Sanat Merkezi'nde dostlarının ve sanatseverlerin ilgi odağı olacak... Ardından yine Kemeraltı'nda olacak. Şükran Oteli anılarımız canlanacak...

Haftaya buluşabilmek dileğiyle,

Sevgiyle kalın!