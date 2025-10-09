Gülümsemek birçok kapının anahtarıdır. Çocukluğumdan beri mizaha, karikatür ve çizgi romana meraklıyımdır. Hafta sonları Gırgır, Hıbır dergileri alır bir haftanın stresini atardım. Daha sonra Limon girdi hayatıma... Hatta anneme “bana Limon alır mısın bakkaldan?” dediğimde “buzdolabında limon var kızım almaya gerek yok!” cevabını aldığımda kahkahalarla koltuktan yere düştüğümü hatırlarım.

Geçen gün Son Mühür Tv’de Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programında, İzmirli Karikatürist Mustafa Yıldız ve TÜLOV Genel Müdürü, Gazeteci, Yazar, Şair Aydan Tuncayengin’in sohbetini can kulağı ile dinlememin sebebi de karikatür aşkımdan kaynaklanıyor. Zaman zaman bir şeyler çizsem de tam anlamıyla istediğim düzeye gelemeyince, sadece okuyucu olarak kalmayı tercih ettim. Mizah dergilerinin yanı sıra Teksas, Tommiks, Zagor, Kızılmaske gibi çizgi romanları da keyifle okurdum. İçimdeki çocuk için hala elime geçtikçe okumaya devam ediyorum. Sosyal medyada da takip ettiğim çizerler var.

BU YARIŞMAYA KATIL!

TÜLOV bir karikatür yarışması düzenlemiş. Laiklik, saygı, hoşgörü ve özgür düşünce temalarında, 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Bu yarışma sadece bir sanat etkinliği değil. Güncel olaylar ve değişimleri de ön plana çıkararak topluma ayna tutacak...

Zor konular... Saygı, hoşgörü günümüzde pek kalmadı. Biri özgürce düşüncesini sosyal medyada kendi sayfasında yazdığında eğer hoşunuza gitmediyse, saygısızca eleştiriler yazmaya başlıyoruz. Klavye delikanlılarında hoşgörü kavramı yok! Hemen linç etmemiz lazım... Ne kadar kötü değil mi? Herkes özgürce düşüncesini yazıp, söyleyebilir. Tabii ki başkasının özgürlük alanını tehdit etmediği sürece...

TÜLOV gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Önceki dönem CHP Muğla Milletvekili ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Nurettin Demir önderliğinde birçok etkinlik organize edilmekte... 02 Kasım’da İstanbul Maratonu’na da gençlere burs kazandırmak için halk koşusuna katılacaklar. Bağışlarla sen de destek olabilirsin.

HALKIN MAĞAZASI UCUZ VE KALiTELİ ÜRÜNLER SUNACAK...

İkinci bölüm konusu da çok ilginçti. Demokrasinin Gücü Platformu Yöneticisi Cumhur Özder, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler bulabileceğimiz Halkın Mağazası projesini anlattı. Birçok markanın ve kişinin peşinde olduğu projeyi özellikle İzmir’de başlamak istediğini belirten Özder, projeyi anlatmak için İzmir’in Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan randevu bekliyor. 252 kişi ile bu projeyi hazırladıklarını, daha önce TANSAŞ’ta satın almada görevli olduğu için hangi ürünün en kaliteli ve ucuz olduğunu çok iyi bildiğini söyledi. 400 TL’ye et almak kim istemez ki? Ayrıntıları youtube sayfamızda bulabilirsiniz... Hadi gidin bakın... Son Mühür’de izlediğiniz programlar alışkanlık yapacak.

Sevgiyle kalın!