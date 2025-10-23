Turizm kentimiz için çok önemli, yıllardır 2 milyon turist sınırına takılı kaldık. Bu rakamın üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Oysa elimizde turistin ilgisini çekecek birçok unsur var. Urla'nın şirin köyü Barbaros bunlardan sadece biri...

üretimiyle bilinen Urla Barbaros Köyü, dünyanında dikkatini çekti. Birleşmiş Milletler tarafından En İyi Turizm Köyü unvanın aldı.

Gelen ziyaretçileri, rengarenk oyuk denilen korkulukların karşıladığı köy, ev mimarisi, dar sokakları, yöresel lezzetleri ve misafirperver köy halkıyla ilgi odağı oluyor.

17 Ekim 2025 tarihinde Çin’in Zhejiang Eyaletinde düzenlenen törende Türkiye’den İzmir-Barbaros’un yanısıra Muğla-Akyaka Köyü de En İyi Turizm Köyü unvanını aldı. Mardin-Anıtlı ve Antalya-Kale Üçağız Köyleri ise İyileştirme Programı’na girdi.

Kemalpaşa'da, Foça'da, Ödemiş'te, Selçuk'ta, Tire'de öyle güzel yerler var ki kıymetini bilmiyoruz. Bunları anlatıp, doğru pazarlamak lazım. İzmir sadece deniz, kum, güneş değil 12 ay cazibe merkezi olacak bir aşk şehri...

BİRİ BİTERKEN DİĞERİ BAŞLIYOR...

Edebiyat Festivali gitti. Kitap Fuarı bavulunu toplamaya başladı. Son dört gün... Renkli söyleşiler, yazar ve şairlerle ayaküstü muhabbet, özel tasarım kapaklı kitaplar, Kültürpark'ın büyülü havasında sizi bekliyor. Biraz yağmurdan etkilendi. Ancak yine yazarından imza almak, fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluştu. Yüzde 20-25 indirimde vardı. Sahaflar da yanı başınızda... Sadece 100 liraya 4-5 kitap bulabiliyorsunuz.

Şimdi Kültür Yolu Festivali zamanı... Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek birbirinden özel konserlerle müziğe doyacağız.

AYIN KAHRAMANI KURT...

Üstat gazeteci Mehmet Kurt oldu. Kötü evsahibi, ev aldırırmış misali ilk kitabını basacak kafasına uygun bir yer bulamayınca, önce kendi yayınevini kurdu. İlk kitap olarak da kendi kitabını bastı. "Ceviz Bebekler" hem kendisine hem de okuyucusuna uğur getirecek. Geçen hafta Swiss Otel Saklı Bahçe'de imza töreni vardı. İzmir sosyete oradaydı. Kitabı imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturuldu. Ben bekleyemezdim. O kadar yani... Müsait bir zamanda Mehmet Abime imzalatırıp, sürekli etkinliklerde karşılaşıyoruz. Torpilim var.

Geçtiğimiz gün ise Homeros ödüllerini dağıttı. Güçlü jüri üyelerinin internet üzerinden gelen önerileri değerlendirmesi sonucu seçilen özel isimlere ödülleri verildi. Bize de basın sponsoru olarak bir plaket verildi. Yüreğine sağlık ustam aylardır hazırlandığın iki güzel gece yaşattın bize...

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İZMİR'DE...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği Kültür Yolu Festivali'nin İzmir ayağında yer alacak konserleri kaçırmayın. Gelin hep bir ağızdan şarkılarımızı söyleyelim... Sadece konserler değil. Tiyatro etkinlikleri, paneller, sergiler, söyleşiler de olacak 25 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında şehrin her noktasında bir etkinlik yer alacak.

Swiss Otel'de Yağcıbedir El Dokuma Halı ve Kilim sergisi kaçmaz...

Gündoğdu Meydanı ise Tuğçe Kandemir, Oğuzhan Koç, Aybilge, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Haluk Levent, Buray, Soner Sarıkabadayı ve Kubat'a sahne olacak...

Tekrar buluşmak dileğiyle,

Sevgiyle kalın!