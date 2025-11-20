Öğretmen, bize bilgiler vererek, hayata hazırlayan, eğiterek daima başımız dik yürümemizi sağlayan kişidir... En kutsal görevi yapıyorlar. Hz Ali ne güzel söylemiş "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" Öğretmenlerimiz bize 29 harf öğrettiğine göre ömür boyu onlara saygı ve sevgimizi göstermemiz gerekir.

Bugün 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dediği gibi "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincidir. Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir"

İşte öğretmenler de çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor. Onlara haklarını öğretmek, ayaklarının üzerinde, başları dik durmasını sağlamak öğretmenlerimizin en önemli görevi...

BABAMI KISKANIRDIM...

Çoğunuzun bildiği gibi ben bir öğretmen çocuğuyum. Bazen babamı öğrencilerinden kıskanırdım. Onları bilgilendirir kendi verdiği sevgi, gösterdiği tavrın bana özel olmadığını görür. Babamın sadece benimle ilgilenmesini isterdim. Oysa şimdi düşünüyorum da babam öğrencilerini evladı gibi görmüş.

Bana öğrettiklerini öğrencilerine de öğretmiş. Evladından ayırmamış.

ÖĞRETMENLER ANNE BABA GİBİDİR...

Tüm öğretmenler öğrencilerini çocuklarından ayırmaz. Öğrenciler de öğretmenlerini anne, baba gibi görür.

SICAK BAKIŞ...

Bu sabah Eğitim İş Kemalpaşa Temsilciliği Başkanı Salih Topuk Sıcak Bakış programına konuk oldu. Kendisinden Öğretmenler Günü'ne öğretmenlerin birçok sorunla girdiğini öğrendik.

Topuk öğrenmenin, progranın sonunda öğretmenler gününde pahalı hediyelere gerek olmadığını, bir çiçeğin yeteceğini ifade etti. Ancak öğretmene verilebilecek en güzel hediyenin kitap olabileceğini de ekledi. Öğretmenler de okulun kütüphanesine bağışlayarak hediyenin daha fazla olacağını söyledi. Çok güzel bir fikir çocuklarımızın okuma aluşkanlığının azalmaya başladığı şu günlerde öğrenciler de aldıkları kitabın içeriğini merak eder.

Başta babam olmak üzere tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ben babama hediye almak için kitapçıya gidiyorum. Ona olan sevgimi hangi roman anlatır acaba?

Haftaya görüşebilmek dileğiyle... Sevgiyle kalın.