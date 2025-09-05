Dün bir kriz yaşadık. Google çöktü. Spoty, Gmail, Youtube kesildi. Sadece ülkemizde değil Avrupa'da birçok yerde yaşandı. Doğum gününde çökmesi ise garip bir tesadüftü. Sanki 'bak ben olmazsam hayat ne garip oluyor' der gibiydi.

Tam ekranı açmış Son Mühür Televizyonu'nda Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programını izleyip, yazımı yazmaya başlamıştım ki birden yayın kesildi. Hemen rejiye koştum. Yönetmenimiz sordum. "Ne oldu Cengiz abi?"

Cengiz ağabey şaşkın bana baktı. Hiçbir şey olmamış gibi profesyonelce kayda devam ediyordu. Tunç ağabey konuğu Can Polat ile sohbete dalmış yayın akıyor...

"Bilmiyorum bir sıkıntı var sanırım"

O an haber merkezimizden bir ses yankılandı "Google çöktü. Haber giremiyoruz." Böyle bir şey mümkün mü?

Google'ın doğum günü ile ilgili bir yazı yazmayı planlarken onun kötü bir şakası ile karşılaştık. Ne çok bağlanmışız sana Google amca... Bir saat sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. Hız düşüktü. Sonra toparlandı. 27 yıllık yaşamında kalbi ikinci kez tekledi. Daha öncede 45 dakika bir şok yaşatmış dünyaya...

4 Eylül 1998 günü doğan ve verdiği hizmetlerle dünyayı avucunun içine alan Google iyi ki doğdun. 27 yıl önce hayatımız çok renksizdi. Her şeyi sana sorduk. Aklımızda çok fazla bilgi biriktirmemize gerek yok dedik. Hepimizin Google amcası oldun. Genç yaşınla saygı ve sevgi kazandın... Bir daha bizi sensiz bırakma... Hizmetinde o kadar personel çalışıyor. Onlara en güzel imkanları sunuyorsun. Böyle olmaz! Bir saat yaşamla bağlantımızı kesmek ne demek?

BİR AÇIKLAMA YOK!

Google yetkililerinden bir açıklama gelmedi ama uzmanlar yaşanan kesintinin server kaynaklarından olduğunu söylüyor. Verilerin çalınma şüphesi de içimize doğdu.

İEF DOLU DİZGİN...

İzmir Enternasyonal Fuarı devam ediyor. Dev ayılarla fotoğraflar çektirmek, Göl Gazinosu'nda bir kahve içip, Atlas Pavyonu'nda Atatürk sergisini gezip, Açık Hava Tiyatrosu'nda stand-up gösterisi izleyip, Çim Konserinde coşmak için son günler... Bu akşam Mustafa Sandal var... "Ay'a benzer yüreğim... Bekle geliyorum aşkım..."

ACI KAYBIMIZ...

Sabah uyandım. Yazımı kontrol ediyordum ki acı bir haberle karşılaştım. Tunç ağabeyim grupta yazmış.

"Dostumuz, Son Mühür ailesinin bir parçası, Gazeteci Ercan Pala sevgili annesini kaybetti. Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ve tedavi altında olan Gülsüm anne hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Son Mühür'ün Kurucu Genel Müdürü Ercan ağabeyime sabırlar diliyorum. Gülsüm annem mekanın cennet olsun.

Haftaya görüşebilmek dileğiyle... Sevgiyle kalın.