Bu yıl ikincisi gerçekleşecek International Salling Fest öncesi yapılan çalışmalar hakkında komite üyelerine ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın'a bilgi verildi. Kaymakam İhsan Emre Aydın yapılan çalışmaları dinledikten sonra, Foça'nın tanıtımı için gösterdikleri özveriye teşekkür ederek, 27-28 Eylül'de herkesi Foça'ya davet etti.

Yelken Festivali komite üyeleri MW Phokaia Beach Resort’de toplanarak. Festivalin son hazırlıkları konuştu. Yol haritası çizildi.

Son toplantı...

MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Dudu İşler tüm komite üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür ederek toplantıyı başlattı.

Yelkenler fora...

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler geçen sene ilki gerçekleştirilen festival sonrası olumlu tepkiler aldıklarını Rüzgarın Evi Foça'nın daha iyi tanıtımı için bu yıl etkinliği uluslararası boyuta getirdiklerini, Sakız ve Midilli Adası'ndan yelkenlerin de katılacağını belirtti.

"Foça'nın marka değerinin yükselmesi ve turizm pastasından hakkettiği payı alması için yola çıktık. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Yelken şenliğini bu yıl uluslararası boyuta taşıdık. Seneye daha da büyüteceğiz. 27 Eylül'de hem rüzgar var. Yağış yok. Güzel bir etkinlik olacak. Çeşme ve Çanakkale arası biraz boş kalıyor. Yelken severleri bu noktaya çekerek güzel bir noktaya geldik. Sakız ve Midilli'den 80 katılımcı olacak. Seneye daha da büyüyecek. Karaburun'dan kalkan yelkenler Foça'ya ulaşacak. Akşam gala yemeğimizde Ayhan Sicimoğlu konseri olacak. Sonra after party, Montebella gecesi, Dj show... Katılanlara özel ödüllerimiz var. Foça'ya ilk gelene Foça'yı en seven, Son gelene denizi en çok seven, kadınların çok olduğu tekneye amazonlar, en küçüğe minnak gibi esprili plaketler hazırladık. Ogün herkes turuncu tişörtlerimi giyecekler. Ertesi sabah kahvaltı sonrası Atatürk adasına gidilip, Sonsuzluk işareti çizilecek. Seneye buluşmak üzere tekneler adalarına ve kulüplerine dönecek. Seneye sürpriz konuklar olacak."

Suyun öte yanından selam...

Midilli Yelken Kulübü Başkanı Marianna Douka, yapılan video bağlantısında festivale katılacaklar için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Her yıl farklı olmalı...

Festival Organizasyon Başkanı Akif Sezer, festivalin bu yıl daha renkli geçeceğini söyledi.

"Geçen sene bizim için ilkti. Bir takım hatalardan ders aldık. Bu yıl daha iyi olacak. Seneye farklı işlerde yapmalıyız. Festival sonunda toplanıp, Üçüncü festival için çalışmalara başlamalıyız. Birbirini tekrar etmemeli...İlk günün heyecanını yitirmeden, Foça'ya daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye büyütmeliyiz. Marina da katılıp, yurt dışından daha çok tekne gelmesi sağlanır. Dikkati bu noktaya çekmeliyiz seneye Rus ekipleri de katılabilir"

Foça sizi bekliyor...

Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, komite üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, herkesi Foça'ya davet etti.

"Denizler medeniyetleri birbirine bağlarken sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı da birbirine bağlıyor. Foça'nın en önemli özelliği rüzgarın bol olması... Engin denizlerin içinde bu rüzgar çok büyük bir avantaj... Sadece Yelkencilik açısından değil, sporcuların kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ve uluslararası yarışmalara katılması noktasında da desteklenmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu tür tanıtımlarla turizmden aldığımız payda gelişecektir. Kuru kalabalık insanların buraya gelip çevreyi kirletip gitmeleri yerine sürdürülebilir bir çevreyi sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz. Doğaya saygılı bir milletiz, bunu arttırmak gerekiyor. Rüzgarın nimetlerinden faydalanmak gerek, bu tür etkinlikler ülkelerin birbirine bağlanmasını sağlar. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Çalışmalarınızı gördüm. Çok mutlu oldum. Güzel bir festival olacak. Herkesi bekliyoruz"

Dalga dalga yayılacak...

27-28 Eylül'de gerçekleşecek MW Phokai International Salling Fest, renkli ortamı Son Mühür ve Radyo Ege canlı bağlantıları ile dalga dalga yayılacak.