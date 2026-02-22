Son Mühür / Erkan Doğan - Şoförsüz kiralık araç’ ihalesinin tartışıldığı Konak Belediyesinde sular durulmuyor. AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun makam aracı olarak kullandığı Volvo’nun kiralama sözleşmesinin akıbetinin hala belli olmadığını söyledi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, lüks araç sevgisi İzmir kamuoyunda gündem olmuştu. Konak Belediyesi’ne bağlı Merbel şirketi tarafından aylık 275 bin liraya kiralandığı belirtilen Volvo’yu makam aracı olarak kullanan Başkan Mutlu, tepkiler üzerine makam aracını değiştirmişti. Bir süre VIP tasarımla Volkswagen kullanan Başkan Mutlu’nun şu an Skoda SuperB model aracı kullandığı ifade ediliyor.

Volvo’nun kira sözleşmesi iptal oldu mu ?

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun kullandığı makam araçları konusunda Son Mühür’e bilgi veren Konak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, aylık 275 bin lira kirası olan Volvo araç ile ilgili araç kiralama sözleşmesinin iptal edilip edilmediği konusunda bilgi eksikliği olduğunu söyledi. Özen, “Daha önce makam aracı olarak kullandığı Volvo için aylık 276 bin lira ödeniyordu. Şu an SUPERB var, onu kullanıyor. Geçen mecliste kendisinden Volvo’nun kiralanması ile ilgili akıbeti sorduk. Başkan, ‘İptal ettik’ dedi. Kendisinden hala bir iptal sözleşmesini göremedik. Sözleşmede iptal halinde, Konak Belediyesi’nin ‘Bir yıllık kira bedelini peşin ödeme’ mecburiyeti var. Bunu nasıl çözdüler. Ne kadarını ödediler veya nasıl bir işlem yapıldığını bilmiyoruz. Bunun için İptal Sözleşmesini görmemiz gerekiyor. Sözleşmeyi mecliste istedik ancak Başkan Mutlu’dan bu konudan bir dönüş olmadı” diye konuştu.