Son Mühür- Ege Denizi, bugün öğleden sonra meydana gelen orta şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, bölgede yaşanan sarsıntı çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, bölgenin sismik hareketliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Depremin merkez üssü ve teknik detayları

AFAD verilerine göre, deprem 22 Şubat 2026 tarihinde, saat 15:09:24’te (TSİ) kaydedildi. Yapılan teknik analizler sonucunda sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, coğrafi koordinatları 39.74806 Kuzey enlemi ve 24.28583 Doğu boylamı olarak haritalandırıldı. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeye yakınlığı nedeniyle daha belirgin hissedilmesine yol açtı.

Bölgedeki hareketlilik yakın takipte

Sarsıntının ardından bölgedeki sismik aktivite uzmanlar ve ilgili birimler tarafından titizlikle takip edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Özellikle kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde hafif şekilde hissedilen sarsıntı sonrası, AFAD ve yerel birimler teyakkuza geçerek saha taramalarını gerçekleştirdi. Uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunması sebebiyle bu tür büyüklükteki depremlerin bölgenin doğal sismik sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatıyor.

Vatandaşlara "Resmi kaynak" uyarısı

Deprem sonrası sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğine karşı yetkililer vatandaşları uyardı. Bu tür doğa olaylarında panik yapmamak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bölgedeki sarsıntıların artçı olup olmadığı yönündeki incelemeler sürerken, mevcut depremin yerel düzeyde bir hareketlilik olduğu öngörülüyor.

