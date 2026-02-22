Şubat ayının sonlarına yaklaşırken yurt genelinde hava sıcaklıkları ani bir düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 22 Şubat tarihli son rapora göre, yurdun büyük bir bölümü yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklenirken, vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki, 23 Şubat Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Bu hafta İzmir'de yağış devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

İZMİR'DE BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İzmir'de 22 Şubat Pazar günü etkisini hissettiren yağışlı hava yeni haftayla birlikte kenti terk edecek. Kent, 23 Şubat Pazartesi günü itibarıyla haftaya parçalı bulutlu ve mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla başlayacak. Ancak Meteoroloji'den alınan son tahmin haritalarına göre bu güneşli tablo, hafta ortasında yerini kısa süreliğine yağışlı bir sisteme bırakacak. Özellikle Salı günü termometrelerin 18 dereceye kadar çıkması beklenirken, Çarşamba günü şemsiyelere ihtiyaç duyulacak. Cuma gününe doğru ise sabah saatlerinde ciddi bir soğuma bekleniyor.

İzmirliler için haftanın en kritik günü Çarşamba olacak. Meteoroloji'den alınan son verilere göre 25 Şubat Çarşamba günü hava aniden değişecek. Gökyüzü kapanacak ve sağanak yağış kent genelinde etkili olacak. Yağışlı hava sadece bir gün sürecek. 26 Şubat Perşembe günü itibarıyla yağış kenti terk ediyor ve hava tekrar parçalı bulutluya dönüyor. Yani yağışlar Çarşamba gecesi itibarıyla etkisini yitirecek.

HAFTA SONUNA DOĞRU HAVA SOĞUYOR

Yağışlı sistemin geçişiyle birlikte İzmirlileri bekleyen asıl sürpriz sıcaklık düşüşü yaşanacak. Çarşamba günü yağmurla birlikte 16 derece civarında seyreden sıcaklıklar, Perşembe ve Cuma günü hissedilir derecede düşecek.

Özellikle 27 Şubat Cuma günü sabah saatlerine dikkat etmekte fayda var. Hafta başında 5-7 derece olan en düşük sıcaklıklar, Cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Gündüz sıcaklığı ise 12 dereceye düşerek haftanın en serin günü yaşanacak.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre İzmir'de bu hafta beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle şekillenecek:

23 Şubat Pazartesi: Parçalı Bulutlu | En düşük 5°C - En yüksek 15°C

Parçalı Bulutlu | En düşük 5°C - En yüksek 15°C 24 Şubat Salı: Parçalı Bulutlu | En düşük 7°C - En yüksek 18°C

Parçalı Bulutlu | En düşük 7°C - En yüksek 18°C 25 Şubat Çarşamba: Sağanak Yağışlı | En düşük 10°C - En yüksek 16°C

| En düşük 10°C - En yüksek 16°C 26 Şubat Perşembe: Parçalı Bulutlu | En düşük 6°C - En yüksek 13°C

Parçalı Bulutlu | En düşük 6°C - En yüksek 13°C 27 Şubat Cuma: Parçalı Bulutlu | En düşük 2°C - En yüksek 12°C