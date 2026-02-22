Son Mühür - Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı, “şufa hakkı” olarak bilinen ve paylı mülkiyette bir paydaşın hissesini üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşlara öncelikli satın alma hakkı tanıyan düzenlemeye ilişkin önemli detaylar içeriyor. Karar, miras ya da satın alma yoluyla tarla gibi taşınmaz edinenler açısından kritik nitelik taşıyor. Birden fazla hissedarı bulunan tek tapulu tarlalarda ise pay sahipleri, kendi hisselerinin satışı konusunda zaman zaman anlaşmazlık yaşayabiliyor.

Paydaşlardan birinin hissesini satması halinde, diğer paydaşlar dava açarak ön alım talebinde bulunabiliyor. Hukuki olarak bu durum, “Yasal önalım hakkı, taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan özel hukuk nitelikli bir kısıtlamasıdır. Bu itibarla, önalım hakkından kaynaklanan bu kısıtlama ancak bir paydaşın payını üçüncü kişiye satması ve diğer paydaş ya da paydaşların bu hakkı dava yoluyla kullanmaları halinde ortaya çıkar.” şeklinde tanımlanıyor.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de 21 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, önüne gelen bir uyuşmazlığı değerlendirirken dikkat çeken bir ayrıntıya vurgu yaptı.

'Sınır çizgisi' detayı