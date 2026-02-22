Son Mühür - 23 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak yağışların hafta boyunca 45 ilde etkili olması bekleniyor. MGM’nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen illerin detayları da paylaşıldı. İşte Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan rapora göre bu hafta kar beklenen şehirler…

22 ŞUBAT PAZAR

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Bolu

Kastamonu

Sivas

Hakkari

Bitlis

Ağrı

Ardahan

Erzurum

Bayburt

23 ŞUBAT PAZARTESİ

Yozgat

Ardahan

Kars

Ağrı

Bitlis

24 ŞUBAT SALI

Bolu

Karabük

Kastamonu

Hakkari

Van

Bitlis

25 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Ankara

Eskişehir

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Çorum

Yozgat

Kırşehir

Nevşehir

Aksaray

Kayseri

Niğde

Konya

Tokat

Sivas

Malatya

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Bingöl

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan