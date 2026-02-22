Son Mühür - 23 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak yağışların hafta boyunca 45 ilde etkili olması bekleniyor. MGM’nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen illerin detayları da paylaşıldı. İşte Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan rapora göre bu hafta kar beklenen şehirler…
22 ŞUBAT PAZAR
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Bolu
Kastamonu
Sivas
Hakkari
Bitlis
Ağrı
Ardahan
Erzurum
Bayburt
23 ŞUBAT PAZARTESİ
Yozgat
Ardahan
Kars
Ağrı
Bitlis
24 ŞUBAT SALI
Bolu
Karabük
Kastamonu
Hakkari
Van
Bitlis
25 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Ankara
Eskişehir
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Kayseri
Niğde
Konya
Tokat
Sivas
Malatya
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Bingöl
Muş
Bitlis
Hakkari
Van
Ağrı
Kars
Ardahan