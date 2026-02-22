Son Mühür - Akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat artışı beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Motorine rekor zam
Artışın pompa fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre zam sonrası motorinin litre fiyatının üç büyük şehirde şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
İstanbul: 60 lira 29 kuruş
Ankara: 61 lira 42 kuruş
İzmir: 61 lira 70 kuruş
Benzine zam gelecek mi?
Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlikler ile döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının 60 TL bandının üzerine çıkabileceği, özellikle ticari araç kullanıcıları ve taşımacılık sektöründe maliyet artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.