Artışın pompa fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre zam sonrası motorinin litre fiyatının üç büyük şehirde şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

İstanbul: 60 lira 29 kuruş

Ankara: 61 lira 42 kuruş

İzmir: 61 lira 70 kuruş

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlikler ile döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının 60 TL bandının üzerine çıkabileceği, özellikle ticari araç kullanıcıları ve taşımacılık sektöründe maliyet artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.