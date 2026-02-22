Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Pazar Gezmesi' programına konuk olan İbrahim Tatlıses, sunucu Asiye Acar'ı İzmir'deki yeni yaşam alanında ağırladı. İstanbul'un karmaşasından ve yaşadığı kırgınlıklardan kaçarak İzmir'e yerleşen usta sanatçı, hem özel hayatı hem de mali durumuyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Özellikle yakın çevresinden gördüğü vefasızlığa isyan eden Tatlıses, uğradığı dolandırıcılık olayını anlatırken kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Programın yayınlanmasının hemen ardından milyonlarca hayranı, İmparator'un kaybettiği serveti ve aile içindeki gerilimi merak etmeye başladı.

İBRAHİM TATLISES NE KADAR DOLANDIRILDI?

Programın en çarpıcı anlarından biri, İbrahim Tatlıses'in serveti ve uğradığı zarar hakkında konuştuğu dakikalardı. Ünlü sanatçı, yaşadığı bir dolandırıcılık olayı neticesinde tam 4 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

Bu büyük mali kayba rağmen güçlü duruşundan taviz vermeyen Tatlıses, 'Bende para bitmez, sadece azalır' diyerek yılların birikimine ve kendisine olan güvenine vurgu yaptı. Ancak bu açıklama, sanatçının maddi gücünün sarsılmasa da insanlara olan güveninin derinden sarsıldığını gözler önüne serdi. Tatlıses, artık parasal konularda çok daha temkinli adımlar attığını belirtti.

İBRAHİM TATLISES'İ KİM DOLANDIRDI?

4 milyon dolarlık kaybın ardından gözler bu vurgunu yapan isme çevrildi. İbrahim Tatlıses, yaşadığı mağduriyeti anlatırken dolandırıcının ismini açıkça zikretmekten kaçındı. Ancak sözlerinin satır aralarında, bu darbenin 'yabancıdan' gelmediği mesajını verdi.

'Vefasızlık gördüm' diyen İmparator, yakın çevresinden ve çok güvendiği insanlardan beklediği sadakati bulamadığını ifade etti. 'Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor' diyen Tatlıses, yaşadığı bu olayın ardından insan ilişkilerine mesafe koyduğunu ve artık suiistimallere kapısını kapattığını net bir dille anlattı.

AİLE İÇİNDE KRİZ BÜYÜYOR: AKRABANIN YAPTIĞINI AKREP ETMEZ

İbrahim Tatlıses'in isyanı sadece parayla sınırlı kalmadı; evlatları ve akrabalarıyla yaşadığı sorunlar da programa damga vurdu. Oğlu Ahmet Tatlı ile arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıyan sanatçı, Ahmet'in Manisa'daki 5 dairesini sattığını ve bu satıştan diğer kardeşlerine hiç pay vermediğini iddia etti. Bu durumu 'adaletsizlik' olarak niteleyen Tatlıses, evlatları arasındaki eşitsizlikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Öte yandan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e de sitem eden Tatlıses, kızının tavırlarını eleştirdi. Tatlıses, 'Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında ise 'Tanımıyorum' diyor' sözleriyle kırgınlığını ortaya koydu. Ünlü sanatçı, aile içinde yaşadığı bu çalkantılı süreci, atalarımızdan gelen meşhur bir sözle özetledi: 'Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş.'