Hafta sonu gelince ne yapalım diye düşünürüz. Bu hafta sonu alternatif bol...



Şairin dediği gibi, "kahvaltının mutlulukla bir alakası olmalı" Cemal Süreya'yı dinleyerek güne güzel bir kahvaltı ile başladık. Kahvaltı sonrası nereye gidelim diye düşünmeyin. Size rehber olacağım.

Bu hafta sonu birçok alternatif var. Daha önceki yazılarımda anlattığım Foça ve Torbalı da iki muhteşem festival var.

YELKENLER FOÇA...

Yelkenler sabah yola çıktı. Karaburun'da buluşacaklar. Sakız ve Midilli adalarından da sporcular var. Saat:13.30 gibi Karaburun'dan Foça'ya yelken basacaklar. Hava biraz rüzgarlı bu Foça'ya daha erken gelmeleri anlamına geliyor. Foça Orak Adasına yelkenler yanaşacak ve boatlarla festivalin ana sponsoru MW Phokaia Beach Resert'e gelecekler. Akşam eğlence zamanı, Ayhan Sicimoğlu ile coşacağız. Sonra after party... Ertesi gün kahvaltı sonrası yine denize çıkıp, Atatürk Adası'na sonsuzluk işareti çizip, Foça merkezde turlayacağız.

HEM BÜYÜKLERE HEM KÜÇÜKLERE MASAL...

Torbalı'da Masal Fabrikada Festivali var. Birbirinden özel isimlerin söyleşilerini dinlemek, çocuklarla oyunlar oynamak, şarkılar söyleyip doyasıya eğlenmek için İZBAN ile Torbalı'ya gitmek mümkün. Torbalı durağından fabrikaya ring seferler var. Laber Kimya İva Natura fabrikasında kozmetik ürünler ve aromatik bitkilerle tanışmak mümkün. Lavanta kokulu bu etkinlikte güzel bir alternatif...

BORNOVA KİTAP GÜNLERİ...

Kitap kurtlarına Bornova Büyük Park'ta eşlik etmek mümkün. Yazarından imzalı bir kitap almanın paha biçilmez olduğunu biliyorsundur. Üstelik kitaplar indirimli... Müzik eşliğinde edebiyata yolculuğa hazır mısın?

İLBER ORTAYLI KÜTÜPHANESİ...

Şehrin gürültüsünden bıktım daha sakin bir ortam lazım bana diyorsan, hafta içi Kültür Park'ta açılan İlber Ortaylı Kütüphanesi seni çağırıyor. Al bir kitap, otur turuncu koltuğa keyfini çıkar. Kahramanlarla hayal dünyasına yolculuk et.

SİNEMA FESTİVALİ...

Bu hafta sinemalarda da indirimli... Sinemada filmin büyüsüne kapılmak istiyorsanız. Kültür Bakanlığı'nın organize ettiği bu etkinliği kaçırmayın

Sadece 80 TL ile birbirinden özel filmler sizi bekliyor.

Nereye gitsek diye düşünmeyin. En güzel mevsimde, ılık bir hafta sonunda fırsatları kaçırmayın. Havanın tadını çıkarın...

Sevgiyle kalın!