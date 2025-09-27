Arabeskin buğulu sesi, yüreğimizin taa içine dokunan Güllü, dün gece yarısı elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Biz onu, 1994 yılında piyasaya çıkan İlk albümü Oyuncak Gibi'de yer alan roman havası "Kasımpaşalı" şarkısıyla yalın ayak kıvrak Roman dansıyla tanıdık.

O albümdeki şarkılarla gençler "Gidene Kopamam Senden", "Ya da Öyle Olmaz", "Vur Da Öyle Git", yeni aşklarına "Cananım Yar Gülüm Yar", ayrılıp bırakıp gidene ise "Nereden Sevdim O Zalimi" dedi. Albüm 1994 yılında çıkmasına rağmen şarkıların hemen hepsi ezbere biliyor ve hala günümüz gençleri şarkıları dinlemekte...

31 yıl boyunca hayranlarının hiç unutmadığı, arabesk denilince akla gelen nadir isimlerden.

Yaşadığı hayat boyunca sadece sesi ve kişiliğiyle piyasada yer edindi. Ne aşk, ne entrika, ne de magazinle gündem oldu.

51 yaşında hayata gözlerini yuman Güllü, aramızdan erken ayrılışıyla başta yakınları olmak üzere sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü sanatçı, bugün öğle namazının ardından defnedilecek.