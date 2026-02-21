İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Necati Arabacı, yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çeşme’de Arabacı hakkında açılan benzer suçlamaları içeren dosyanın İzmir’deki ana dava ile birleştirilmesine karar verdi. Arabacının tahliye talebi reddedildi.

SEGBİS’i Reddetti, Salona Geldi

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılma teklifini reddeden Arabacı, bizzat savunma yapmak istediğini belirtti. Bu talep üzerine Necati Arabacı, yoğun güvenlik önlemleri altında İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirildi.

İddianamedeki Ağır Suçlamalar

Hazırlanan iddianamede Arabacı ve beraberindekiler hakkında oldukça ciddi iddialar yer alıyor. Arabacı,'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek', 'Bölgedeki eğlence mekanları üzerinde baskı kurarak örgütsel faaliyet yürütmek', 'Yağma ve Tehdit', 'İşletmecileri baskı altına alarak maddi kazanç sağlamak', 'Kasten Yaralama','Örgüt hiyerarşisine veya çıkarlarına karşı gelen şahıslara yönelik fiziksel şiddet eylemleri'nden suçlanıyor.

Savunma: "Suçlamalar Asılsız"

Necati Arabacı’nın avukatlığını üstlenen Umut Köroğlu, müvekkili hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını savundu. Arabacı ise mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek, herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olmadığını iddia etti ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme Kararı: Tutukluluğa Devam

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından, 'Davada ismi geçen ve henüz ifadesi alınmamış olan mağdurların dinlenmesine, ilgili kurumlardan beklenen teknik ve kriminal raporların dosyaya eklenmesine, tahliye talebini reddine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.