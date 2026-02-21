Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem sabah erken saatlerde kaydedildi. Depremin yerin 9,39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sabah saatlerinde hissedildi

Sarsıntı, Pütürge başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD’dan açıklama

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43’te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.