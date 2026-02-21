Son Mühür / Yağmur Daştan- Efes Antik Kenti, ziyaretçi yoğunluğunu kontrol altına almak ve tarihi mirası korumak amacıyla kapsamlı bir yeniden düzenleme sürecine girdi. Antik kentin kalbinde yıllardır tartışma konusu olan otopark ve düzensiz yapılaşma kaldırılırken, surların dışında modern bir karşılama merkezi inşa edilirken AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Efes Antik Kenti’nde başlatılan kapsamlı dönüşüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraklı, antik kentin kalbinde yıllardır tartışma konusu olan otopark ve düzensiz yapılaşmanın kaldırılacağını, karşılama merkezinin ise surların dışına taşınacağını belirtti.

“Efes’in kalbinden bu yapılar sökülecek”

Proje kapsamında hem altyapı eksikliklerinin giderileceğini hem de Bizans Sarayı kalıntılarının bilimsel kazılarla gün yüzüne çıkarılacağını ifade eden Bayraklı, “Karşılama merkezi antik şehrin dışına alınıyor. Üst ve alt kapılar bir yerde toplanıyor ve karşılama merkezi surların dışına çıkarılıyor. Burada Bizans Sarayı var. Onun da gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yapılıyor. Şu anda dükkanların bulunduğu alanlar, tamamen gezi alanına dönecek. Burası UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Üst kapıda aşağı yukarı 45 civarı 1960’lı yıllarda yapılmış işletmeler vardı. Bunların hepsine yönelik Koruma Kanunu uyarınca yıkım kararları var. Devletimiz de şimdi buradaki işletmelere ‘Buradan çıkın, ben size karşılama merkezinde dükkan yapıp size teslim edeceğiz’ diyor. Efes Antik Kenti’nin tam kalbinde olan keşmekeş yapılar kalkıyor. Burada ciddi bir altyapı sorunu var, tuvalet yok burada. İnsanlar ihtiyaçlarını giderecek yer bulamıyor. Alt kapıda zamanında yığma duvarlarla yapılmış, çadırlarla çevrilmiş bir yapı var. Buraya Amerikalısı da geliyor, İtalyan’ı da Rus’u da… Dünya Liderleri geldiğinde de muhakkak buraya uğruyor. Dolayısıyla antik şehrimize çok güzel bir karşılama merkezi kazandırıyoruz. Bunları yaparken de esnafımızı mağdur etmiyoruz. Bir kooperatif kurduk, ihaleye çıkmadan kooperatife devri yapılacak. Böylelikle halkımız da ihmal edilmeyecek. Efes’in kalbinden bu yapılar sökülecek” dedi.

“70 yıllık sorun bakanlık eliyle çözülüyor”

“Burada neredeyse 70 otobüsün sığacağı bir otopark var. Yazın burası kilitleniyor, birçok kaza oluyor. Yeni yapılan yere 186 otobüs, yüzlerce de binek araç park imkanına sahip olacak” sözleriyle devam eden Bayraklı, “Kısacası otopark da rahatlıyor. Normalde yazın Efes’e gelseniz en az 1 buçuk saat otopark sırası bekliyordunuz. Bu da gemi turlarını ve acenteleri rahatsız eden bir durumdu, artık çözülüyor. Efes’in kronikleşmiş 70 yıllık sorunu bakanlık eliyle çözülüyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı, diğer çalışmalar da yaz başında tamamlanacak. Sezon ortası diye esnaf oraya geçer mi geçmez mi, bu durum bakanlığın inisiyatifine kaldı. Dükkanların montajı da başladı. Bakanlık Selçuk halkının tüm hassasiyetlerine dikkat ediyor” ifadelerini kullandı.

“En büyük AK Partili olurlar”

Selçuk’ta belediye ve bakanlık arasında yaşanan ‘otopark’ tartışmalarını hatırlatan da İlçe Başkanı Bayraklı, “Belediye otoparkı kullanıyordu, daha sonra o gidince dükkanlar konusunu konuşmaya başladılar ama Rölöve gerekli cevabı vermiş ve yasal süreci anlatmış. Şu anda sesleri çıkmıyor. Belediyeye ‘Dükkanları al’ desen, en büyük AK Partili onlar olur. Çünkü burada bir rant var, bu rantı Selçuk halkına sağlıyoruz. Otoparkı, dükkanları versek bizim bayrağımızla gezer diye düşünüyorum. Burada 61 tane mekan yapıyoruz, artı otopark. Zaten bunu istedi, talep etti. Bakanlık ‘Senin bütçen yok’ dedi. 1 milyar 100 milyonluk bir maliyet var, nereden ödeyecek bu parayı? Bu sorun Selçuk’un kronikleşmiş 70 yıllık sorunuydu. İşin özü şu: Efes artık çok büyük bir rahatlama içerisine girecek. Hem esnaf hem de gelen ziyaretçiler rahatlayacak. Turizm açısından da ekonomik açıdan da kültürel açıdan da her yönden Efes’in kaderi değişiyor” diye konuştu.