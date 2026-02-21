İzmir’de bazı ilçe belediyelerinde hareketli günler yaşanıyor. Özellikle CİMER üzerinden artan, 'Yapı', 'Yıkım' ve "Usulsüzlük" iddiaları ile vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri İzmir’e adeta çıkarma yaptı.

Şikayetler Çığ Gibi Büyüdü

Son dönemde İzmir’in çeşitli ilçelerinde yürütülen imar uygulamaları ve özellikle tartışmalı yıkım kararları, bardağı taşıran son damla oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; müfettişlerin inceleme başlattığı belediyelerde, geçmişe dönük ruhsatlandırma süreçleri ve ihale dosyaları tek tek taranıyor.

Esentepe Dosyası Dosyanın Kalbinde!

Denetimlerin en dikkat çekici ayağını ise son günlerde şikayetlerin merkez üssü haline gelen Esentepe’deki yapı yıkımları oluşturuyor. Bölgedeki hak sahiplerinin; "bazı yapılara göz yumulurken, bazılarının jet hızıyla yıkıldığı" yönündeki iddiaları, müfettişlerin inceleme takviminde ilk sıraya yerleşti. Müfettişler özellikle, 'Yıkım kararlarında "seçici" davranıldı mı?', 'Vatandaşın itiraz dilekçeleri yasal süresi içinde işleme alındı mı?','İmar mevzuatı, kişiye veya yapıya göre esnetildi mi?' konularını mercek altına aldı.

İzmir Kamuoyu Sonucu Bekliyor

Daha önce de benzer iddialarla çalkalanan İzmir yerel siyasetinde, bu yeni denetim dalgasının idari bir deprem yaratabileceği konuşuluyor. Belediye koridorlarında müfettiş mesaisi devam ederken, şikayetler en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Müfettiş raporlarının tamamlanmasının ardından, iddiaların odağındaki isimler ve birimlerle ilgili yasal sürecin başlatılıp başlatılmayacağı netlik kazanacak.