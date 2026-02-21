Son Mühür- İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik tesislerinde çalışan maden işçileri, maaşların eksik yatırılması, hak kayıpları ve iş güvenliği sorunları nedeniyle üretimi durdurdu. Eylem, Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde vardiyalar halinde gerçekleştiriliyor. İşçiler, ücret ve alacaklarının eksiksiz ödenmesini ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını talep ediyor.

Mülkiyet değişikliği sonrası hak kayıpları

Daha önce Fiba Holding bünyesinde bulunan Polyak Madencilik, Çin merkezli Qitaihe Longcoal Mining şirketi tarafından satın alındı. Sendika, bu süreç sonrası işçilerin ciddi hak kayıpları yaşadığını belirtti. Açıklamada, maaşların eksik yatırıldığı, promosyon ödemelerinin yapılmadığı ve toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacakların ödenmediği ifade edildi.

İşten çıkarmalar ve güvencesiz çalışma koşulları

Fiba Holding’in küçülme kararı sonrası son 6 ayda yaklaşık 1.700 madencinin işten çıkarıldığı kaydedildi. Halen işletmede görev yapan 1.243 işçinin ise ücret, tazminat ve sosyal haklarının güvence altında olmadığı vurgulandı.

İşçilerin talepleri

Sendikanın açıklamasına göre işçilerin öncelikli sorunları şunlar:

Maaşların eksik veya geç ödenmesi

Promosyon haklarının verilmemesi

Toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmemesi

Kıdem ve ihbar tazminatlarının güvencesiz olması

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması

Sendikadan çağrı

Bağımsız Maden-İş Sendikası, çalışma ortamının güvensiz hale geldiğini belirterek, Polyak yönetimi ile Fiba Grubu ve Qitaihe şirketini sorumluluk almaya çağırdı

Direniş genişliyor

Direnişin ilk olarak paşa vardiyası olarak bilinen ikinci vardiyada başladığı, ardından gece ve gündüz vardiyalarına yayıldığı bildirildi. Sendika, ücret ve alacakların eksiksiz ödenmemesi ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmaması durumunda eylemin süreceğini duyurdu.