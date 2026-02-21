Son Mühür- Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında alınan tarihi 5-2’lik zaferin yankıları sürerken, Galatasaray rotasını Süper Lig’e kırdı. Galibiyet serisini 5 maça çıkarma hedefiyle Konya deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, beklemediği bir dirençle karşılaştı. Medaş Konya Stadı’nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan’ın yönettiği müsabakada, tribünlerden sahaya yansıyan lazer müdahaleleri oyunun kontrolünü zaman zaman zorlaştırırken, sahadaki mücadele nefesleri kesti.

Okan Buruk’tan kadroda radikal rotasyon

Hafta içi Avrupa mesaisinde yüksek enerji tüketen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Juventus maçının başlangıç kadrosuna göre tam 6 ismi değiştirmeyi tercih etti. Takımdaki yorgunluğu yönetmek adına sahaya farklı bir formasyonla çıkan Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen gibi as isimlerin yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi’ye şans verdi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in yanı sıra Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay’ın yokluğu da sarı-kırmızılıların hücum opsiyonlarını kısıtlayan faktörler arasında yer aldı.

VAR kararı maçın kırılma noktası oldu

Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor’un yeni teknik direktörü İlhan Palut yönetimindeki disiplinli savunması ve Galatasaray’ın organize olmaya çalışan ataklarıyla geçti. 29. dakikada Icardi ile gole çok yaklaşan konuk ekip, aradığı skoru bulamayınca devreye golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarıya üç değişiklik yaparak hızlı bir giriş yapan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane ile ağları havalandırdı. Ancak sarı-kırmızılıların sevinci uzun sürmedi; VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu karar, maçın momentumunu tamamen ev sahibi ekibe çevirdi.

Konyaspor 12 maçlık hasreti sonlandırdı

Maçın son bölümüne girilirken baskısını artıran yeşil-beyazlılar, 75. dakikada Adil Demirbağ’ın kafa vuruşuyla öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra risk alan Galatasaray savunmasında boşluklar bıraktı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde sahneye çıkan Kramer, attığı golle farkı ikiye çıkararak maçın skorunu tayin etti: 2-0. Uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, İlhan Palut yönetimindeki ilk maçında lideri devirerek moral depolarken; Galatasaray, Avrupa zaferi sonrası ligde ağır bir darbe aldı.