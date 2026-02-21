Son Mühür/Merve Turan- Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofraları hem evlerde hem de restoranlarda yeniden gündemin merkezine yerleşti. Ancak bu yıl iftar menülerinin fiyatlarına yönelik tartışmalar sürerken, restoranların rezervasyon politikaları da yeni bir tartışma başlattı. İzmir'de bazı işletmelerin yalnızca kalabalık gruplara rezervasyon kabul etmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Restoranlardan “iki kişilik rezervasyon” sınırlaması

Ramazan döneminde artan talep nedeniyle bazı restoranların iki kişilik rezervasyon taleplerini geri çevirdiği öne sürüldü. İşletmelerin, iftar saatlerinde masa verimliliğini gerekçe göstererek yalnızca toplu rezervasyonları kabul ettiği belirtildi.

İki kişi için rezervasyon yaptırmak isteyen müşterilere, daha fazla katılım sağlanması durumunda yer ayarlanabileceği ifade edilirken, ileri tarihler için yapılan rezervasyon taleplerine de çoğu zaman “doluyuz” yanıtı verildiği aktarıldı.

Vatandaşlardan tepki: “İftarda yemek yemek için kalabalık mı olmak gerekiyor?”

Uygulamadan rahatsız olduğunu dile getiren C.S. iftarın paylaşım ve birliktelik ayı olduğunu hatırlatarak, küçük ailelerin ya da çiftlerin restoranlarda iftar yapmasının zorlaştırıldığını dile getirdi. “İftarda yemek yemek için kalabalık bir aile mi olmak gerekiyor? Eşimle birlikte iftar yapamayacak mıyım?” şeklindeki ifadelerle yaşanan duruma tepki gösterdi.