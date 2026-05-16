Son Mühür- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü türkücü Sevcan Orhan’ın evleneceği konuşulurken, ilk resmi adımın detayları belli oldu. Geçtiğimiz aylarda Phuket Adası'nda yaptıkları tatille gündemi sarsan çift, evlilik yolunda hızla ilerliyor.

Eylül ayında nikah masasına oturmayı planlayan çiftten Sevcan Orhan, heyecanını ve merak edilenleri 2. Sayfa ile paylaştı.

"Pazar günü istemeye geliyorlar"

Duman ve Orhan çifti bu hafta sonu aileleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Evlilik hazırlıklarına başlayan Sevcan Orhan, "Ya devam eden bir ilişkim vardı zaten. Ben uzun uzun konuşunca çok utanıyorum böyle şeylere ama çok mutluyum. Allah'a şükür. Her şey yolunda.

Eylül'de de inşallah düğünümüzü düşünüyoruz. Bu pazar da istemeye geliyorlar. Hadi size bombayı patlatayım. Vallahi istemeye geliyorlar." dedi.

"Tuzlu kahveyi basacağım"

Kız isteme törenlerinin vazgeçilmez geleneklerinden bahseden Orhan, "Tuzlu kahveyi de basacağım. Yani günün sonunda gelenek neyse yapacağız sonuna kadar." dedi.

"Balayını falan hiç planlamadık"

Balayı için henüz bir plan yapmadıklarını söyleyen Orhan, "Sevgi, saygı, sadakat. Yani şu devirde bunu bulduğunuz zaman, bundan daha iyi mehir yok diye düşünüyorum.

Allah'a şükür maddi şeylerde gözümüz yok ama manen güzel olsun, benim için en kıymetlisi o. Balayını falan hiç planlamadık." diye konuştu.