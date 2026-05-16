SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir siyaseti, Karabağlar kentsel dönüşüm projesi lansmanının ardından patlak veren 'onaysız ihale' iddialarıyla çalkalanıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'daki projede Bakanlık onayı, yapım yetkisi ve meclis kararı bulunmadığını belirterek, CHP lideri Özgür Özel’in katıldığı açılışı 'nitelikli dolandırıcılık girişimi' ve 'naylon açılış' sözleriyle hedef aldı. Sampaş Holding bağlantılı milyonluk fatura trafiğini ifşa eden AK Partili Fırat Eroğlu ise 'Her şey naylon, faturalar da açılış da sahte' çıkışında bulundu.

Kaya: 'Ortada Onay Yok, Yetki Yok, İmar Uygulaması Yok'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lansmanı yapılan kentsel dönüşüm projesinin hiçbir yasal zemini olmadığını savundu. Geçmişte yaşanan "Halk Konut" projesi mağduriyetlerini hatırlatan Kaya, 'İmar planları 26 Mayıs 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesinleştirilmesine rağmen, Karabağlar Belediyesi yapması gereken imar uygulamalarını tamamlamamıştır. Karabağlar Belediyesi’ne Bakanlık tarafından verilmiş henüz yapıma yönelik bir yetki verilmemiştir. Karabağlar Belediye Meclisi tarafından projeye dair harcama yetkisi hususunda alınmış bir karar yoktur' satırlarını paylaştı.

Şimdi Özel'i Alet Ediyorlar

Ağır eleştiriler yönelten Milletvekili Kaya, geçmişteki 'Halk Konut' projelerinde yaşanan mağduriyetleri hatırlatarak, projenin yasal altyapısı tamamlanmadan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vitrine çıkarılarak tören yapılmasına, "Dün Kılıçdaroğlu'nu vitrine çıkartıp vatandaşı dolandıranlar, şimdi Özel'i vitrine çıkartıp 'yeni tur yeni şans' diyor. Özgür Özel'in böyle bir işe nasıl alet edildiği tam bir muamma" sözleriyle tepki gösterdi.

Fırat Eroğlu: 'Açılış Naylon, Faturalar Naylon'

Atilla Kaya'nın açıklamalarını alıntılayan AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu da meclis gündemine taşıdığı iddiaların arkasında durdu. Projenin kilit ismi ve Karabağlar Yapı Denetim Müdürü Umut Akbal ile Sampaş Holding arasındaki ilişki trafiğine değinen Eroğlu, belediye iştirakleri üzerinden holdinge kesilen 29 milyon 700 bin TL’lik fatura iddialarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Adrese teslim iş, ihale yok, yetki yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu programa katılarak maalesef bu işe alet edilmiş. Naylon kentsel dönüşüm, naylon açılış, naylon faturalar... Bu işi tarihe not düşelim, ilerleyen günlerde daha çok konuşulur. Karabağlar halkının milyonlarca lirası heba edildi'

"Bakanlık Engeli" Savunmasına Yanıt

Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, belediye yönetiminin 'Bakanlık bize CHP'li olduğumuz için yetki vermiyor' deme ihtimaline karşı da önceden, 'Kanuna, usule ve tekniğe uygun şekilde daha önce müracaat eden CHP'li Narlıdere ve Karşıyaka Belediyelerine Bakanlıkça yapıma yönelik yetki verilmiştir' notunu düştü.