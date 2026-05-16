Son Mühür/Selda Meşe- Artan ekonomik zorluklar ve borç yükü vatandaşın boynunu eğmeye devam ediyor. İzmir'in Bayraklı, Konak ve Çeşme ilçelerinde deniz manzaralı dairelerden, denize sıfır konumuyla milyonluk lüks konutlar icra yoluyla satışa çıkarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Osmangazi mahallesinde 4132 ada, 4 parselde bulunan, yüz ölçümü 149,0 metrekare olarak açıklanan daire açık artırma usulu ile satışa çıkarıldı. Değeri 4 miyon 700 bin TL olarak açıklanan daire için yapılacak olan açık artıma usulu ile satış tarihleri, 31 Ağustos 2026 saat:15.00, 25 Eylül 2026 saat:15.00 olarak açıklandı.



Konak'ta 3+1 deniz manzaralı daire icradan satışta

İzmi'in Konak ilçesinde deniz manzaralı lüks bir daire icradan satışa çıkarıldı. Mersinli Mahallesi'nde bulunan ve AVM,konut ve ofis bloklarının yer aldığı projede bulunan talınmaz, geniş kullanım alanı ve merkezi konumuyla dikkat çekiyor. 3324 ada, 106 parselde bulunan 3+1 daire 9. katta yer alıyor. Taşınmazın bulunduğu bölgenin "MİA koşullu" imar alanında kaldığı, TAKS'ın 0.40, KAKS'ın 3,50 olduğu belirtildi. Değeri 30 milyon TL olarak açıklanan dairenin satış tarihleri, 11 Ağustos 2026 saat:10.08, 8 Eylül 2026 saat:10.08 olarak belirlendi.



Çeşme'de denize sıfır lüks villa villa mahkemeden satışta

İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de denize sıfır lüks villa icra yoluyla satışa çıkarıldı. Sakarya Mahallesi Boyalık Mevkiinde yer alan 221 ada, 15 parsel üzerinde bulunan villa, deniz manzarası ve özel teras alanlarıyla dikkat çekiyor. Toplam 285 metrekare kullanım alanı olduğu belirtilen taşınmaz için tapuda kat irtifakı bulunmadığı belirtildi. Denize sıfır konumdaki taşınmazın kuzey cephesinde deniz manzarası bulunurken şskele bölümünde denize inen özel bir merdiveni olduğu kaydedildi. Önemli turizm tesislerine oldukça yakın olan lüks villa için belirkenen satış değeri 156 milyon 250 bin TL olarak açıklandı. Denize sıfır villa için belirlenen açık artırma usulü satış tarihleri, 14 Temmuz 2026 saat: 12.10, 13 Ağustos 29026 saat:12.10 olarak açıklandı.