Bu hafta gökyüzü bize “Artık harekete geç!” diyor. Ay’ın Koç burcundaki enerjisiyle haftaya hızlı, cesur ve biraz da sabırsız başlıyoruz. İçimizde bir şeyleri başlatma arzusu var ama gökyüzü bize “önce düşün, sonra adım at” diye fısıldıyor.

Haftanın başında ilişkilerde beklentilerimiz artabilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki açı, “fazla iyimser” olma halini tetikliyor. Bu, hem aşk hem para konularında hayal kırıklıklarına açık bir zaman olabilir. Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı ise iletişimde destekleyici. Duygularımızı daha rahat ifade edebiliriz.

Salı günü gökyüzü çok hareketli. Mars artık Yay burcuna geçiyor. Bu, hayatımıza yeni hedefler, yeni yollar ve bolca hareket getiriyor. Ancak Mars’ın Uranüs ile karşıt açısı, ani çıkışlara, sabırsızlığa ve beklenmedik gelişmelere açık bir gün olduğunu gösteriyor. Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha sakinleşiyoruz. Güven arayışı ön plana çıkıyor ama duygusal olarak iniş çıkışlar da yaşanabilir.

Çarşamba günü Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay bize “gerçekten neye değer veriyorsun?” diye soruyor. Maddi konular, ilişkiler ve içsel güvenlik alanlarımız gündemde. Hayatımızda artık işe yaramayan şeyleri bırakmak için güçlü bir zaman. Aynı zamanda kadersel farkındalıklar da gelebilir. Rüyalar, sezgiler ve içsel uyanışlar bu dolunayla birlikte artabilir.

Perşembe günü gökyüzü daha yumuşak. Ay’ın Jüpiter, Satürn ve Neptün ile yaptığı olumlu açılar sayesinde hem duygusal hem ruhsal olarak destekleniyoruz. Mars ile Plüton arasındaki uyumlu açı ise bize güç ve kararlılık veriyor. Ay’ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte zihinsel hareketlilik artıyor. Yeni fikirler, konuşmalar ve bilgi alışverişi için güzel bir zaman.

Cuma günü Venüs Akrep burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte ilişkilerde derinlik, tutku ve bağlılık ön plana çıkıyor. Ancak Ay ile Merkür arasındaki karşıtlık, iletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir gün olduğunu gösteriyor. Ay Düğümleriyle olan kare açıları ise kadersel yol ayrımlarını tetikleyebilir.

Cumartesi günü Uranüs Boğa burcuna geri dönüyor. Bu, uzun süredir düzensiz ilerleyen konuların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Venüs ile Plüton arasındaki sert açı, ilişkilerde güç savaşlarını ve dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Ay’ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte duygusal hassasiyet artıyor. Şefkat, empati ve içsel huzur arayışı ön plana çıkıyor.

Pazar günü ise Merkür retrosu başlıyor. Yay burcundaki bu retro, özellikle eğitim, seyahat ve iletişim konularında dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Ay ile Güneş arasındaki uyumlu açı ise içsel dengeyi kurmak için güzel bir fırsat sunuyor. Ay Düğümleriyle olan olumlu açılar, kadersel farkındalıkları destekliyor.

Tavsiye: Bu hafta Obetha Healing ile enerji temizliği yapmak, Tarot ile yön belirlemek ve pandül çalışmalarıyla kararlarını netleştirmek için çok uygun. Özellikle dolunay zamanı, bırakmak ve arınmak için güçlü bir alan açıyor.

Gökyüzü bize diyor ki:

“Gerçekten neye değer veriyorsan, onun için cesurca adım at. Ama önce kalbini dinle. Gerçek güven, konfor alanında değil; yüzleşmenin kalbinde doğar.” Özdeğerinle yüzleş, ilişkilerde derinleş, bilgiyle hizalan.

Burçlara mini tavsiyeler:

♈ Koç

Bu hafta senin için cesaret zamanı. Ay’ın burcunda başlamasıyla birlikte harekete geçmek istiyorsun. Ancak dolunay sana “önce neye değer veriyorsun?” diye soruyor. Acele etme, iç sesini dinle.

♉ Boğa

Dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Bu, hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırakma zamanı. Güvenlik arayışın artarken, içsel gücünü fark ediyorsun.

♊ İkizler

Zihnin çok aktif bu hafta. Ay’ın burcuna geçmesiyle birlikte iletişim trafiğin hızlanıyor. Merkür retrosu başlarken, eski konular yeniden gündeme gelebilir. Dikkatini toparla, içsel rehberliğini dinle.

♋ Yengeç

Hafta sonuna doğru Ay senin burcuna geçiyor. Duygusal olarak hassaslaşabilirsin ama bu aynı zamanda şefkat ve içsel huzur için güzel bir zaman. Aile ve ev konularında farkındalıklar artıyor.

♌ Aslan

Bu hafta sahne senin! Güneş’in Ay Düğümleriyle yaptığı olumlu açılar, seni kadersel bir yola yönlendiriyor. Dolunayla birlikte değerlerini gözden geçiriyorsun. Cesur ol ama kalbinle hareket et.

♍ Başak

İlişkilerde derinleşme zamanı. Venüs Akrep’e geçerken, duygular daha yoğun hale geliyor. Merkür retrosu seni geçmişteki kararları sorgulamaya yönlendirebilir. Netlik için biraz zamana ihtiyacın var.

♎ Terazi

Venüs senin yönetici gezegenin ve bu hafta Akrep’e geçiyor. Bu, ilişkilerde daha derin bağlar kurma isteğini artırabilir. Ancak Venüs-Plüton karesi, güç mücadelelerine dikkat etmeni söylüyor.

♏ Akrep

Senin için çok güçlü bir hafta. Venüs burcuna geçiyor, bu da seni daha çekici ve etkileyici kılıyor. Dolunayla birlikte içsel dönüşüm başlıyor. Eskiyi bırak, yeniyi kucakla.

♐ Yay

Mars senin burcuna geçiyor! Enerjin yükseliyor, harekete geçmek istiyorsun. Ancak Merkür retrosu da başlıyor, bu yüzden planlarını iki kez gözden geçir. Acele etme, sezgilerine güven.

♑ Oğlak

Dolunay seni maddi ve manevi değerlerle yüzleştiriyor. Bu hafta içsel gücünü fark edebilirsin. Mars-Plüton uyumu sana stratejik bir güç veriyor. Sabırlı ol, sonuçlar senin lehine şekilleniyor.

♒ Kova

Uranüs Boğa burcuna geri dönüyor ve seni yeniden yapılandırma sürecine sokuyor. Bu hafta sürpriz gelişmelere açık ol. Ay ile Uranüs kavuşumu seni beklenmedik bir farkındalığa taşıyabilir.

♓ Balık

Mars-Neptün üçgeni seni ruhsal olarak destekliyor. Bu hafta sezgilerin çok güçlü. Merkür retrosu seni içe dönmeye çağırıyor. Spiritüel çalışmalar, meditasyon ve şifa için harika bir zaman.

Astrolog Neyir Gizem