Yeni bir haftaya Ay’ın Terazi burcundaki zarif enerjisiyle başlıyoruz. Ancak gökyüzü bu hafta sadece estetik değil, aynı zamanda derinlik ve dönüşüm vaat ediyor.

Akrep vurgusu giderek güçleniyor; sezgiler keskinleşiyor, yüzeyin altına inme cesareti geliyor, hareketli ve aktif bir enerji de bizi bekliyor.



AŞKTA EN ŞANSLI BURÇLAR Terazi, Balık , Yengeç



PARADA EN ŞANSLI BURÇLAR Oğlak, Başak, Boğa



KARİYERDE EN ŞANSLI BURÇLAR Akrep, Kova, İkizler



AİLE VE EV KONULARINDA EN ŞANSLI BURÇLAR Yay, Yengeç, Terazi

Hadi birlikte bakalım bu hafta bizi neler bekliyor:

20 Ekim Pazartesi

Haftaya Ay’ın Terazi burcundaki zarif enerjisiyle başlıyoruz. İlişkilerde denge arayışı, estetik kaygılar ve uyum ihtiyacı ön planda. Ancak Merkür ve Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu, zihinsel derinlik ve duygusal keskinlik getiriyor. Bugün söylenen sözler sivri olabilir ama bir o kadar da dürüst. İçsel dürtülerle hareket etme eğilimi yüksek. Dengeyi korumak için önce içsel huzuru bulmak gerekiyor.

21 Ekim Salı

Güne biraz gergin başlıyoruz. Ay’ın Jüpiter ile karesi ve Şiron karşıtlığı, duygusal abartılara ve eski yaraların tetiklenmesine neden olabilir. Öğle saatlerinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu, ilişkilerde ve içsel dengede yeni bir sayfa açma fırsatı. Ardından Ay Akrep burcuna geçiyor; duygular derinleşiyor, sezgiler güçleniyor. Günün sonunda Ay-Plüton karesiyle birlikte içsel bir yüzleşme kaçınılmaz olabilir.

22 Ekim Çarşamba

Bugün Neptün Balık burcuna geçiyor. Hayal gücü, sezgiler ve ruhsal temalar ön plana çıkıyor. Bu geçiş, içsel rehberliğe kulak vermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Rüyalar, semboller ve sezgiler bugün daha anlamlı olabilir. Gerçeklikten biraz uzaklaşmak, ruhu beslemek için güzel bir gün.

23 Ekim Perşembe

Ay, Ay Düğümleri ile uyumlu açı yaparak kadersel gelişmelere açık bir gün sunuyor. Güneş Akrep burcuna geçiyor; artık yüzeyde kalmak mümkün değil. Derinleşme, dönüşüm ve sezgisel farkındalık zamanı. Ay’ın Merkür ve Mars ile kavuşumu, Jüpiter ve Satürn ile üçgen açıları sayesinde hem zihinsel hem duygusal olarak güçlü bir akış var. Bugün, hem konuşmalar hem kararlar etkili ve kalıcı olabilir.

24 Ekim Cuma

Ay Yay burcuna geçiyor, Neptün ile üçgen açı yapıyor. Hayal gücü ve ilham yüksek. Ancak Ay Uranüs’e karşıt, Plüton’a sekstil yapıyor; sürpriz gelişmeler ve dönüşüm fırsatları gündemde. Jüpiter-Şiron karesi eski yaraları büyütebilir. Güneş-Plüton karesi güç mücadelelerini tetikleyebilirken, Merkür-Jüpiter üçgeni çözüm odaklı iletişimi destekliyor. Bugün, hem hayal kur hem de gerçeklerle yüzleş.

25 Ekim Cumartesi

Öğlen saatlerinde Ay-Venüs sekstili romantik ve keyifli bir atmosfer yaratıyor. Akşam saatlerinde Ay, Ay Düğümleri ile T-kare yapıyor; ilişkilerde ve karar alma süreçlerinde kadersel dönemeçler yaşanabilir. Bugün duygular yoğun, seçimler önemli. Kalbinin sesini dinle ama mantığını da yanında taşı.

26 Ekim Pazar

Güne Merkür-Satürn üçgeni ile başlıyoruz; ciddi konuşmalar ve sağlam planlar için uygun bir zaman. Ay, Şiron ile üçgen, Satürn ile kare yapıyor; duygusal olarak hem iyileşme hem de sınanma enerjisi var. Gün sonunda Ay Neptün ile kare yaparak Oğlak burcuna geçiyor. Haftayı sorumluluk bilinciyle kapatıyoruz. Bugün, içsel gücünü fark etme ve geleceğe sağlam adımlar atma günü.

Haftanın Özeti:

Gökyüzü bu hafta bizi derinleşmeye, yüzleşmeye ve yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Yeni Ay ile birlikte yeni bir sayfa açılıyor; ama bu sayfa yüzeysel değil, ruhsal bir derinlik taşıyor. Sezgilerine güven, dönüşümden korkma.

Burçlara mini mesajlar!

♈Koç

Duygularını bastırma, yüzleşmek seni özgürleştirecek. Cesaretinle dönüşüm başlatabilirsin.

♉ Boğa

İlişkilerde denge arayışın seni yeni kararlar almaya itebilir. Kalbinin sesini dinle ama sabrını da unutma.

♊ İkizler

Zihnin yoğun, sezgilerin güçlü. Konuşmaların dönüştürücü olabilir. Sözcüklerini dikkatle seç.

♋ Yengeç

Derinleşmekten korkma. Bu hafta duyguların seni iyileştirecek. İç sesin en güvenilir rehberin.

♌ Aslan

Sahne senin ama bu kez içsel sahnede. Ruhunun ışığını parlatmak için yalnız kalmaya cesaret et.

♍ Başak

Planlar değişebilir, ama senin sağlam duruşun her şeyin üstesinden gelir. Akışa güven.

♎ Terazi

Yeni Ay senin burcunda! Yepyeni bir sayfa açılıyor. Kendini yeniden tanımlama zamanı.

♏ Akrep

Güneş senin burcuna geçiyor. Dönüşüm kapıda. Gücünü sahiplen, sezgilerine güven.

♐ Yay

Hayal gücün uçuşta ama gerçeklerle yüzleşmekten kaçma. Dengeyi kurmak senin elinde.

♑ Oğlak

Sorumluluklar artıyor ama sen hazırsın. Bu hafta sağlam adımlar atmak için destekleniyorsun.

♒ Kova

Sürpriz gelişmeler seni şaşırtabilir. Esnek kal, değişim seni özgürleştirecek.

♓ Balık

Neptün senin burcuna geçiyor. Ruhsal temalar güçleniyor. Rüyalar, sezgiler ve ilham seninle.