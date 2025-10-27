Yeni bir haftaya girerken gökyüzü bizlere hem dönüşüm hem de farkındalık vaat ediyor. Ay’ın burç geçişleri, Merkür’ün Yay’a geçişi ve Mars-Jüpiter-Satürn üçgenleriyle dolu bu hafta, hem bireysel hem de kolektif düzlemde önemli açılımlar sunuyor. Spiritüel çalışmalar, kadersel karşılaşmalar ve içsel şifalanmalar için gökyüzü adeta bir davetiye çıkarıyor.

Haftanın en şanslı burcu Aslan; hem aşk hem kariyer hem de sosyal çevre açısından destekleyici bir hafta. Yaratıcılık, sahne enerjisi ve özgüven ön planda.

Pazartesi – 27 Ekim

Ay Oğlak burcunda ilerliyor ve Güneş ile uyumlu bir sekstil açı kuruyor. Haftaya kararlılık, planlama ve hedef odaklı bir enerjiyle başlıyoruz. Güneş’in desteğiyle içsel motivasyonumuz yükseliyor. Bugün, uzun vadeli projelere başlamak için ideal.

Salı – 28 Ekim

Gökyüzü oldukça yoğun. Ay, Mars ve Satürn ile uyumlu açılar kurarken Şiron ile kare, Jüpiter ile karşıt ve Venüs ile kare yapıyor. Mars-Jüpiter üçgeni cesur adımları büyütürken, Ay’ın GAD ve KAD ile kurduğu açılar kadersel temaları gündeme getiriyor. Bugün geçmişle yüzleşme, ilişkilerde şifa ve ruhsal temizlik için güçlü bir gün.

Çarşamba – 29 Ekim

Merkür Yay burcuna geçiyor ve Uranüs ile karşıt açı kuruyor. Zihin ani değişimlere açık, sürpriz haberler ve beklenmedik açıklamalar gündeme gelebilir. Merkür-Neptün üçgeni ise sezgisel iletişimi destekliyor. Ay-Plüton kavuşumu duygusal derinlik getirirken, Ay’ın Kova’ya geçişiyle sosyal ve vizyoner enerji artıyor.

Perşembe – 30 Ekim

Ay-Venüs üçgeniyle romantik ve uyumlu bir gün bizleri bekliyor. İlişkilerde şifa, estetik kararlar ve sanatsal çalışmalar için ideal bir atmosfer var. Kadın figürleriyle yapılan iş birlikleri bugün çok verimli olabilir.

Cuma – 31 Ekim

Ay Balık burcuna geçiyor. Merkür ile kare, Uranüs ile kare, Mars ile kare yaparken Şiron ile sekstil kuruyor. Duygusal dalgalanmalar ve zihinsel karışıklıklar gündeme gelebilir. Merkür-Plüton sekstili ise derin analiz ve zihinsel dönüşüm için fırsat sunuyor. Spiritüel çalışmalar için uygun bir gün.

Cumartesi – 1 Kasım

Ay, Güneş ile üçgen açı kurarken GAD ile karşıt ve KAD ile kavuşum yapıyor. Ay düğümlerinin retro hareketiyle birlikte kadersel temalar güçleniyor. Geçmişle yüzleşme, ruhsal temizlik ve yeni yön belirleme zamanı. Obetha çalışmaları için çok uygun bir gün.

Pazar – 2 Kasım

Ay Koç burcuna geçiyor ve Plüton, Uranüs, Mars, Neptün, Jüpiter ve Satürn ile olumlu açılar kuruyor. Venüs-Şiron karşıtlığı ilişkilerde eski yaraları gündeme getirebilir. Günün ilk yarısı sezgisel, ikinci yarısı enerjik ve girişimci. Spiritüel liderlik ve grup çalışmaları için harika bir gün.

Bu hafta burçlara mini mesajlar:

♈ Koç

Cesaretin seni ileri taşıyor. Kadersel bir kapı aralanıyor, adım atmaktan korkma.

♉ Boğa

İlişkilerde eski yaralar şifalanıyor. Kalbinin sesini dinle, direnme, ak.

♊ İkizler

Zihinsel dönüşüm haftası. Sürpriz haberler seni şaşırtabilir ama sezgilerin rehberin olacak.

♋ Yengeç

Aile ve köklerle ilgili kadersel temalar gündemde. Geçmişi onarmak için evren seni destekliyor.

♌ Aslan

Sahne senin! Duygularını ifade etmekten çekinme. Gözler senin üzerinde olacak.

♍ Başak

Detaylar seni yorsa da büyük resmi görme zamanı. Ruhsal temizlik için ideal bir hafta.

♎ Terazi

İlişkilerde denge arayışı sürüyor. Venüs etkisiyle güzellik ve uyum seninle.

♏ Akrep

Derin dönüşüm kapıda. Plüton etkisiyle eskiyi bırak, yeniyi kucakla.

♐ Yay

Merkür senin burcuna geçiyor. Zihnin genişliyor, vizyonun büyüyor. Yeni fikirler doğuyor.

♑ Oğlak

Kariyer ve hedefler ön planda. Ay’ın desteğiyle sağlam adımlar atabilirsin.

♒ Kova

Sosyal çevre ve grup enerjileri seni besliyor. Vizyonunu paylaş, ilham ol.

♓ Balık

Sezgilerin zirvede. Spiritüel çalışmalar, şifa ve içsel yolculuklar için güçlü bir hafta.

Gökyüzü bu hafta bize cesaret, dönüşüm ve kadersel farkındalıklar sunuyor; sezgilerini takip et, kalbinin rehberliğine güven ve evrenin sana sunduğu kapılardan geçmeye hazır ol.