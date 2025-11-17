Bu hafta gökyüzü bize derin bir dönüşüm ve ardından özgürlük vaat ediyor. Haftanın başında su elementinin yoğunluğu ile içe dönüyoruz, hafta sonunda ise Yay enerjisiyle umut ve keşif kapıları açılıyor. Gelin, bu kozmik yolculuğu birlikte keşfedelim.

17 Kasım Pazartesi – Sabır ve Güven

Haftaya Güneş’in Jüpiter ve Satürn ile kurduğu güçlü açıyla başlıyoruz. Bu, bize hem umut hem de sağlamlık veriyor. İçsel olarak “doğru zamanda, doğru yerdeyim” hissi güçlenebilir. Ancak Ay’ın Şiron karşıtlığı ve Jüpiter karesi, duygusal hassasiyetleri tetikleyebilir. Bugün kendinize nazik olun, geçmiş yaraları kurcalamak yerine şefkatle yaklaşın.

Mesaj: Güç, kontrol değil; teslimiyetle gelir.

18 Kasım Salı – Derinleşme Çağrısı

Ay Akrep’e geçiyor ve Plüton’a kare yapıyor. İçsel olarak yoğun duygular, gizli konular gündeme gelebilir. Bir şeyleri kontrol etme isteği artabilir ama unutmayın: Akrep enerjisi bize “gerçek güç, dönüşümü kabul etmekte” der.

Mesaj: Duygularınızı bastırmayın, gözlemleyin.

19 Kasım Çarşamba – Gerçekler Ortaya Çıkıyor

Merkür Akrep’e geçiyor, Uranüs’e karşıt açı yapıyor. Beklenmedik haberler, ani farkındalıklar mümkün. Ay’ın Venüs ile kavuşumu ilişkilerde derin konuşmaları tetikleyebilir. Venüs’ün Güney Ay Düğümü ile uyumu, geçmişten gelen bağları gündeme taşıyor.

Mesaj: Bugün gelen bilgi sizi şaşırtabilir ama özgürleştirir.

20 Kasım Perşembe – Akrep Burcunda Yeni Ay

Haftanın kalbi burada atıyor! Akrep’teki Yeni Ay, Merkür ile kavuşumda ve Uranüs’e karşıt. Bu, güçlü bir dönüşüm enerjisi. Gizli kalanlar açığa çıkabilir, içsel bir reset zamanı. Yeni başlangıçlar için niyetlerinizi yazın ama sabırsızlıkla değil, derin bir farkındalıkla.

Mesaj: Kendi gücünüzü geri alın. Eskiyi bırakmadan yenisi gelmez.

21 Kasım Cuma – Gerilim ve İlham

Güneş Uranüs’e karşıt, Ay Mars ile kavuşuyor. Bugün enerji yüksek, sabırsızlık ve ani çıkışlar mümkün. Ama aynı zamanda Güneş’in Neptün ile üçgeni ilham veriyor. Sanat, meditasyon, ruhsal çalışmalar için harika bir gün.

Mesaj: Tepki vermek yerine yaratın.

22 Kasım Cumartesi – Yay Sezonu Başlıyor

Güneş Yay’a geçiyor! İçsel yoğunluk yerini keşif arzusuna bırakıyor. Merkür’ün Satürn ile uyumu, planlarınızı sağlamlaştırmak için fırsat sunuyor.

Mesaj: Ufkunuzu genişletin, ama temeli sağlam kurun.

23 Kasım Pazar – Umut ve Yeniden Yapılanma

Merkür Jüpiter ile üçgen, Güneş Plüton ile uyumlu. Hafta sonu bize “yeniden doğuş” hissi getiriyor. Büyük resmi görmek, uzun vadeli hedefler için adım atmak için harika bir gün.

Mesaj: Gelecek için güçlü bir vizyon oluşturun.

Haftanın Genel Teması

Bu hafta bir yandan derin duygularla yüzleşiyoruz, diğer yandan özgürlük ve umut kapıları açılıyor. Akrep Yeni Ay bize “gerçek dönüşüm içeriden başlar” derken, Yay enerjisi “hayat keşfetmek için var” diye fısıldıyor.

Burçlar bu haftadan nasıl etkilenecek?

Koç

Bu hafta ilişkilerde derin konuşmalar ve finansal konularda dönüşüm gündemde. Yeni Ay ile birlikte borçlar, ortak kaynaklar konusunda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Hafta sonu Güneş Yay’a geçince enerjiniz yükseliyor, seyahat ve eğitim konuları ön plana çıkıyor.

Boğa

İlişkilerde önemli farkındalıklar geliyor. Uranüs karşıtlığıyla beklenmedik gelişmeler olabilir. Yeni Ay partnerlik alanınızda yeni bir sayfa açıyor. Hafta sonu maddi konularda daha iyimser hissedeceksiniz.

İkizler

Çalışma hayatınızda ve günlük düzeninizde yenilikler var. Yeni Ay ile birlikte sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Hafta sonu ilişkilerde daha açık fikirli ve özgür hissedeceksiniz.

Yengeç

Aşk hayatında derinleşme ve dönüşüm zamanı. Yeni Ay ile birlikte romantik ilişkilerde yeni başlangıçlar mümkün. Hafta sonu iş ve sorumluluklar gündeme geliyor ama enerjiniz yüksek.

Aslan

Ev ve aile konularında değişim rüzgarları esiyor. Yeni Ay ile köklerinizle ilgili bir yenilenme yaşayabilirsiniz. Hafta sonu aşk ve yaratıcılık alanında daha özgür hissedeceksiniz.

Başak

İletişim, eğitim ve yakın çevre konularında güçlü farkındalıklar geliyor. Yeni Ay ile birlikte yeni bir öğrenme süreci başlayabilir. Hafta sonu ev ve aile konularında hareketlilik artıyor.

Terazi

Maddi konularda yeni başlangıçlar var. Gelir ve harcamalarla ilgili dönüşüm yaşayabilirsiniz. Hafta sonu iletişim trafiğiniz artıyor, yeni fikirler gündeme geliyor.

Akrep

Bu hafta sizin haftanız! Yeni Ay burcunuzda gerçekleşiyor, hayatınızda güçlü bir reset zamanı. Uranüs karşıtlığıyla ilişkilerde sürprizler olabilir. Hafta sonu maddi konulara odaklanabilirsiniz.

Yay

İçsel bir yenilenme sürecindesiniz. Yeni Ay ile ruhsal konular ön plana çıkıyor. Hafta sonu Güneş burcunuza geçiyor, enerjiniz yükseliyor, yeni başlangıçlar için harika bir dönem başlıyor.

Oğlak

Sosyal çevre ve arkadaşlıklar alanında yenilikler var. Yeni Ay ile birlikte yeni bir grup veya proje gündeme gelebilir. Hafta sonu içsel konulara yönelmek isteyebilirsiniz.

Kova

Kariyer alanında güçlü bir dönüşüm zamanı. Yeni Ay ile birlikte iş hayatında yeni bir sayfa açabilirsiniz. Hafta sonu sosyal hayatınız hareketleniyor.

Balık

Eğitim, seyahat ve vizyon alanında yenilikler var. Yeni Ay ile birlikte hayat görüşünüzde değişim yaşayabilirsiniz. Hafta sonu kariyer konuları ön plana çıkıyor.

