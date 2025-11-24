Kasım’ın son haftasına girerken gökyüzü bize hem fırsatlar hem de sınavlar getiriyor. Merkür ve Venüs’ün kavuşumu ilişkilerde ve iletişimde yumuşak bir enerji sağlarken, Mars’ın düğümlerle kurduğu T-kare kadersel seçimleri gündeme taşıyor. Hafta boyunca ilişkiler, özgürlük ihtiyacı, sorumluluk bilinci ve duygusal dalgalanmalar ön planda olacak.

Satürn ve Merkür’ün düz harekete geçmesi ile birlikte, gecikmiş işler hızlanıyor, netlik geliyor. Hafta sonu Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle ilişkilerde özgürlük ve keşif enerjisi başlıyor.

Haftanın En Şanslı Burçları: Yay, Aslan, Terazi

Mutlu Burçlar: Başak, Boğa, Yengeç

Zorlanacak Burçlar: İkizler, Balık, Akrep

24 Kasım Pazartesi

Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurma zamanı. Ay’ın düğümlerle uyumlu açıları kadersel farkındalık getiriyor. Mars’ın T-kare etkisi aceleci kararlar konusunda uyarıyor. İlişkilerde iletişim yumuşak, duygular daha rahat ifade ediliyor.

Tavsiye: Bugün sabırlı olun, geçmişten gelen dersleri geleceğe taşıyın.

25 Kasım Salı

Merkür ve Venüs kavuşumu romantik konuşmalar, estetik konular ve ilişkilerde uyumu destekliyor. Ay’ın Uranüs ve Neptün ile uyumu ani farkındalıklar ve yaratıcı ilham getiriyor. Akşam saatlerinde Ay Kova’ya geçerek özgürlük ihtiyacını artırıyor.

Tavsiye: Yeni fikirler için açık olun, ilişkilerde dönüşüm enerjisini kucaklayın.

26 Kasım Çarşamba

Venüs üçgen Jüpiter ile şanslı bir gün! İlişkilerde uyum, finansal fırsatlar ve pozitif gelişmeler öne çıkıyor. Ay’ın Mars ile uyumu girişimlerde cesaret veriyor.

Tavsiye: Bugün önemli adımlar atmak için uygun, şans sizden yana.

27 Kasım Perşembe

Venüs üçgen Satürn kalıcı ilişkiler ve sağlam adımlar için destek veriyor. Ancak Ay’ın Merkür, Venüs ve Uranüs ile kareleri iletişimde gerginlik ve ani duygusal çıkışlar yaratabilir. Ay Balık’a geçince duygusal hassasiyet artıyor.

Tavsiye: Sabır ve empati bugün en güçlü silahınız.



28 Kasım Cuma

Satürn düz harekete geçiyor, sorumluluklar netleşiyor. Ay-Güneş karesi ego çatışmalarına dikkat çekiyor.

Tavsiye: Gerçeklerle yüzleşin, sorumluluk almaktan kaçmayın.

29 Kasım Cumartesi

Merkür düz harekete geçiyor, iletişimde netlik geliyor. Ay’ın Merkür ve Jüpiter ile uyumu sağlam iletişim ve kalıcı kararlar getiriyor. Ancak Mars karesi öfke kontrolü gerektiriyor.

Tavsiye: Geçmişten ders alın, geleceğe sağlam adım atın.

30 Kasım Pazar

Haftanın en keyifli günü! Ay’ın Venüs, Uranüs, Neptün ve Güneş ile uyumlu açıları romantizm, ilham ve pozitif enerji getiriyor. Venüs Yay burcuna geçiyor, ilişkilerde özgürlük ve keşif dönemi başlıyor.

Tavsiye: Hayatın tadını çıkarın, yeni deneyimlere açık olun.

Haftalık Burçlara Mini Mesajlar

Koç: Sabırsızlık yerine strateji, hafta sonu enerjiniz zirvede!

Boğa: İlişkilerde sağlam adımlar atın, finansal fırsatlar kapıda.

İkizler: İletişimde dikkat, hafta sonu netlik geliyor.

Yengeç: Duygusal hassasiyet artıyor, empati gücünüzle fark yaratın.

Aslan: Şans sizden yana, aşk ve keyif dolu bir hafta!

Başak: Merkür düz hareketiyle işleriniz hızlanıyor, planlar netleşiyor.

Terazi: İlişkilerde uyum ve şans, hafta sonu romantizm sizi buluyor.

Akrep: Mars etkisiyle öfke kontrolü önemli, dönüşüm enerjisini kullanın.

Yay: Venüs burcunuza geçiyor, aşk ve özgürlük kapıda!

Oğlak: Satürn düz hareketiyle sorumluluklar netleşiyor, kariyerde güçleniyorsunuz.

Kova: Ani farkındalıklar ve özgürlük ihtiyacı, hafta sonu ilham dolu.

Balık: Duygusal dalgalanmalara dikkat, sezgileriniz güçlü.

