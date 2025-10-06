Yeni bir haftaya girerken gökyüzü, içsel pusulamızı yeniden ayarlamak ister gibi… Her gün ayrı bir tema, ayrı bir yüzleşme, ayrı bir farkındalık. Gelin birlikte bakalım bu hafta hangi enerjiler bizi bekliyor:



6 Ekim Pazartesi: Derinleşiyoruz



Haftaya biraz ağır başlı başlıyoruz. Sabah saatlerinde içe dönük bir ruh hali hâkim. Gün ilerledikçe cesaret ve bireysellik ön plana çıkıyor. Duygularımızı bastırmak yerine sahiplenmek istiyoruz. Zihinsel olarak da derinleşme başlıyor. Merkür’ün Akrep’e geçişiyle birlikte artık yüzeyde kalmak zor; sezgilerimiz keskinleşiyor, sözlerimiz daha etkili oluyor. Bu dönem boyunca sırlar açığa çıkabilir, içsel çözümlemeler hız kazanabilir.



7 Ekim Salı: Koç Dolunayı – “Ben” Olmak



Sabah saatlerinde Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay, bireysel duruşumuzu netleştirmek için güçlü bir çağrı. “Ben ne istiyorum?” sorusu zihnimizde yankılanabilir. Akşam saatlerinde zihinsel baskı artabilir; düşünceler yoğunlaşır, duygularla çatışabilir. Abartılı tepkilere dikkat. Gökyüzü, bizi dürüst olmaya davet ediyor ama bunu yaparken kırıcı olmamaya özen göstermeliyiz.



8 Ekim Çarşamba: Denge Arayışı



Gün, duygusal yaralarımızı hatırlatarak başlıyor. Öğleden sonra ise daha sabit ve huzur arayan bir ruh haline geçiyoruz. Ancak geçmişten gelen bazı konular zihnimizi meşgul edebilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki uyumlu etkileşim, ilişkilerde şans ve güzellik vadediyor. Bugün kalpten gelen niyetler desteklenir.



9 Ekim Perşembe: İçsel Adalet



Güne biraz gergin başlıyoruz. Duygular ve eylemler arasında bir çekişme olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde kadersel temalar devreye giriyor. Özellikle akşam saatlerinde ilişkilerde anlayış ve büyüme mümkün. Bugün, geçmişle barışmak için güzel bir fırsat.



10 Ekim Cuma: Hızlanıyoruz



Bugün gökyüzü oldukça hareketli. Duygularımız daha hafif, zihnimiz daha açık. Yeni fikirler, ani farkındalıklar ve ilhamlar gündeme gelebilir. Sabah saatleri özellikle yaratıcı işler için çok uygun. Gün boyunca sezgilerimiz güçlü, içsel rehberliğe kulak vermek gerek.



11 Ekim Cumartesi: Karşılaşmalar



Bugün gökyüzü bizi bazı yüzleşmelere çağırıyor. Özellikle öğle saatlerinde geçmişten gelen ilişkisel düğümler tetiklenebilir. Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkilerde sorumluluk ve sınırları gündeme getiriyor. Ay’ın Güneş ile uyumu ise bu yüzleşmeleri daha bilinçli ve yapıcı hale getirebilir.



12 Ekim Pazar: Hassasiyet



Haftayı oldukça duygusal bir enerjiyle kapatıyoruz. Sabah saatlerinde kırılganlık artabilir. Ay’ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte ev, aile ve duygusal güvenlik temaları ön plana çıkıyor. Gün boyunca sezgilerimiz yüksek ama duygusal dalgalanmalara açık olabiliriz. Kendimize nazik davranmakta fayda var. Bu hafta gökyüzü bize “derinleş, sadeleş, yüzleş ve özgürleş” diyor. Her gün ayrı bir kapı açıyor; kimi zaman içimize, kimi zaman karşımızdakine.



Burçlara Mini Yorumlar (6–12 Ekim)



Koç Dolunay seni merkezine alıyor. Cesaretle karar ver ama öfkeyle değil.

Boğa Duygusal güvenlik arayışın artıyor. Maddi konularda sezgilerine güven.

İkizler Zihinsel yoğunluk seni yorabilir. Yazmak, konuşmak, paylaşmak iyi gelir.

Yengeç Ailevi temalar gündemde. Geçmişle yüzleşmek şifalandırıcı olabilir.

Aslan İlişkilerde denge arayışı. Ego ile kalp arasında köprü kurman gerek.

Başak Merkür seni derinleştiriyor. Analiz gücün yüksek ama takıntıya dikkat.

Terazi Mars sende: adalet arayışın güçlü. Ama herkesi memnun etmeye çalışma.

Akrep Merkür sende: sezgilerin keskin. Sırlar çözülüyor, içsel güç artıyor.

Yay Ruhsal temalar ön planda. Meditasyon, içsel yolculuk sana iyi gelir.

Oğlak Kariyer ve sorumluluklar baskı yaratabilir. Planlı ilerlemek şart.

Kova Sosyal çevre ve fikirler seni besliyor. Ama duygusal mesafeye dikkat.

Balık Neptün etkisiyle hassasiyetin artıyor. Sanat ve şifa seninle olsun.

