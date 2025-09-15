Sevgili yol arkadaşlarım, bu hafta gökyüzü bizi oldukça yoğun enerjilerle karşılıyor. Gerek bireysel hayatımızda gerekse kolektif düzeyde önemli dönemeçlerden geçiyoruz.

Hafta boyunca etkili olacak kareler, karşıtlıklar ve nihayetinde pazar günü yaşanacak parçalı Güneş tutulması bize gerçeklerle yüzleşme, seçimlerimizi netleştirme ve hayatımızda köklü bir dönüşüm başlatma çağrısı yapıyor.

Gün gün gökyüzü yorumu

Pazartesi – 15 Eylül

Haftaya biraz zorlayıcı açılarla giriyoruz. Ay’ın Neptün ve Satürn ile yaptığı kareler, duygusal olarak dalgalanmaları ve sorumluluklarımızın ağırlığını hissetmemizi sağlayabilir. Neyin gerçek neyin hayal olduğu konusunda kafamız karışabilir. Öğleden sonra Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, daha çok ev, aile ve güvenlik temaları gündeme geliyor.

Salı – 16 Eylül

Bugün daha destekleyici enerjiler var. Ay ile Güneş’in uyumlu açısı içsel denge getirirken, Venüs–Chiron üçgeni ilişkilerde yaraları şifalandırma fırsatı sunuyor. Ay’ın Jüpiter ile kavuşumu duygusal olarak bizi büyütürken, geçmişten gelen düğümlerle yüzleşip kadersel bağlantıları daha net görebiliriz.

Çarşamba – 17 Eylül

Gökyüzü hareketli. Merkür–Satürn karşıtlığı düşüncelerimizi ağırlaştırabilir, bazı sorumlulukların altını çizebilir. Ay’ın Uranüs ve Neptün’le olumlu açıları sürpriz farkındalıklar getirirken; Mars ve Chiron’la kareleri gerginlik yaratabilir. Özellikle iletişimde sertleşmemeye dikkat etmeliyiz.

Perşembe – 18 Eylül

Merkür Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde ilişkilerde denge ve adalet arayışımız artacak. Ay’ın üçüncü çeyrek fazına girmesiyle birlikte, artık kapanış ve tamamlanma enerjileri devreye giriyor. Geçmiş haftaların deneyimlerini değerlendirip gereksiz yükleri bırakmak için uygun bir gün.

Cuma – 19 Eylül

Bugün gökyüzü oldukça yoğun! Venüs Başak burcuna geçiyor. İlişkilerde daha titiz, detaycı ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebiliriz. Ay ile Venüs kavuşumu ise kalp konularını ön plana çıkarıyor. Merkür’ün Plüton ve Uranüs’le yaptığı uyumlu açılar zihinsel anlamda güçlü farkındalıklar ve dönüşüm fırsatları sunarken, Neptün karşıtlığı kafa karışıklığına dikkat çekiyor.

Cumartesi – 20 Eylül

Venüs–Uranüs karesi ilişkilerde ani değişimlere işaret ediyor. Beklenmedik çıkışlar, sürpriz kararlar, özgürleşme arzusu gündeme gelebilir. İlişkilerde “alan” ihtiyacına dikkat.

Pazar – 21 Eylül: Başak Burcunda Parçalı Güneş Tutulması

Haftanın en önemli olayı: 29° Başak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması. Tutulma, Satürn ile karşıtlık içinde gerçekleştiği için sorumluluklar, kısıtlamalar ve disiplin gerektiren konular ön plana çıkacak.

Bu tutulma bize şunu soruyor:

Hangi düzenler artık işlevini yitirdi?

Sağlık, iş, gündelik yaşam rutinlerimizde hangi alanlarda yeniden yapılanmaya ihtiyaç var?

Gerçekten bize hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakmaya hazır mıyız?

Aynı zamanda Ay düğümlerinin retroya geçişi, geçmiş karmaların tekrar açığa çıktığını gösteriyor. Bu dönem hayatımıza giren olayların kaderimizi şekillendiren nitelikte olduğunu unutmayalım.

Kolektif Etki

Tutulma Başak burcunda olduğu için; sağlık sistemleri, iş düzenleri, çalışma hayatı ve günlük yaşamın ritmiyle ilgili global ölçekte yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Tarım, gıda, doğa ve çevre ile ilgili gelişmeler de dikkat çekici olabilir.

Burçlara Mini Mesajlar

Koç: İş ve sağlık düzeninizde yeni bir başlangıç. Günlük hayatınızı daha sağlıklı kılacak alışkanlıklar edinme zamanı.

İş ve sağlık düzeninizde yeni bir başlangıç. Günlük hayatınızı daha sağlıklı kılacak alışkanlıklar edinme zamanı. Boğa: Aşk hayatınızda ve çocuklarla ilgili konularda kadersel gelişmeler. Yaratıcılığınızı somutlaştırın.

Aşk hayatınızda ve çocuklarla ilgili konularda kadersel gelişmeler. Yaratıcılığınızı somutlaştırın. İkizler: Ev ve aile düzeninizde dönüşüm başlıyor. Taşınma, köklerle yüzleşme ya da yeni sorumluluklar gündeme gelebilir.

Ev ve aile düzeninizde dönüşüm başlıyor. Taşınma, köklerle yüzleşme ya da yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Yengeç: İletişim ve yakın çevre ilişkilerinde yeni bir dönem. Öğrenme, yazma ve paylaşma enerjiniz artıyor.

İletişim ve yakın çevre ilişkilerinde yeni bir dönem. Öğrenme, yazma ve paylaşma enerjiniz artıyor. Aslan: Finansal alanda yeniden yapılanma. Kazanç düzeninizi gözden geçirip yeni kaynaklar yaratabilirsiniz.

Finansal alanda yeniden yapılanma. Kazanç düzeninizi gözden geçirip yeni kaynaklar yaratabilirsiniz. Başak: Hayatınızda büyük bir dönüm noktası. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Yeni bir dönem başlıyor.

Hayatınızda büyük bir dönüm noktası. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Yeni bir dönem başlıyor. Terazi: Ruhsal kapanış ve içsel yüzleşme zamanı. Geçmişi bırakıp şifalanmaya odaklanın.

Ruhsal kapanış ve içsel yüzleşme zamanı. Geçmişi bırakıp şifalanmaya odaklanın. Akrep: Sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinde kadersel dönüşümler. Yeni gruplara dahil olabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinde kadersel dönüşümler. Yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Yay: Kariyer hayatınızda yeni sorumluluklar ve önemli kararlar gündeme geliyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde dikkatli olun.

Kariyer hayatınızda yeni sorumluluklar ve önemli kararlar gündeme geliyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde dikkatli olun. Oğlak: Eğitim, uzak yolculuklar ve vizyon alanında yeni başlangıçlar. İnançlarınızın sizi nasıl şekillendirdiğini fark edin.

Eğitim, uzak yolculuklar ve vizyon alanında yeni başlangıçlar. İnançlarınızın sizi nasıl şekillendirdiğini fark edin. Kova: Maddi–manevi paylaşım alanında dönüşüm. Borç, kredi ya da ortak kaynaklarla ilgili yeni düzenlemeler olabilir.

Maddi–manevi paylaşım alanında dönüşüm. Borç, kredi ya da ortak kaynaklarla ilgili yeni düzenlemeler olabilir. Balık: İkili ilişkiler ve ortaklıklarda büyük kararlar. Yeni bir bağ kurulabilir ya da mevcut düzeniniz sınanabilir.

Sevgili arkadaşlar, bu hafta gökyüzü bize büyük bir hatırlatma yapıyor:

“Hayatın yüklerini hafiflet, sorumluluklarını sahiplen ama seni tüketen düzenleri geride bırak.”

Profesyonel Astrolog Neyir Gizem