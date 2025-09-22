Yeni bir haftaya adım atarken gökyüzü bizlere hem içsel hem de ilişkisel anlamda güçlü bir değişim sürecini işaret ediyor. Bu hafta hayatın her alanında dengeyi bulmaya çalışacağız. Güneş’in Terazi burcuna geçişi ile birlikte odak noktamız “ilişkiler, uyum ve adalet” olacak. Ancak Mars’ın Akrep burcuna geçmesiyle derin duygular, yüzleşmeler ve kararlılık da sahneye çıkıyor.

Pazartesi: Yeni Başlangıçlar ve Yoğun Geçişler

Hafta başlarken Güneş Terazi burcuna geçiyor. Artık önümüzdeki bir ay boyunca ilişkilerimiz, ortaklıklarımız ve sosyal hayatımız ön plana çıkacak. Ay ile Merkür’ün kavuşumu, zihinsel açıdan oldukça yoğun bir günü işaret ediyor. Konuşmalar, yazışmalar, fikir paylaşımları ön planda olabilir. Aynı gün Mars’ın Akrep burcuna geçişi, sezgilerimizi derinleştirirken cesur kararlar almamız gerektiğini gösteriyor. Uranüs ve Plüton’dan gelen destekle eski düzeni yıkıp yenisini kurma motivasyonu artıyor. Ancak akşam saatlerinde Ay’ın Neptün karşıtlığı, hayal kırıklıklarına karşı dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor.

Salı: Gerçeklerle Yüzleşme

Ay-Jüpiter karesi duygularda aşırılıklara dikkat çekiyor. Abartılı tepkiler, fazla iyimser ya da fazla karamsar bakış açıları bugün dengemizi bozabilir. Güneş-Neptün karşıtlığı ise gerçeklerle hayaller arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Bugün yanıltıcı bilgilere, fazla idealist beklentilere dikkat etmeliyiz.

Çarşamba: Güç Savaşları ve Dönüşüm

Haftanın en sert etkilerinden biri Çarşamba günü aktifleşiyor. Ay-Plüton karesi, Ay-Mars kavuşumu ve Mars-Plüton karesiyle birlikte gökyüzü bizi güçlü bir yüzleşmeye çağırıyor. İlişkilerde restleşmeler, iş hayatında rekabet, içsel anlamda derin dönüşüm ihtiyacı gündeme gelebilir. Neyse ki Güneş’in Uranüs ve Plüton ile kurduğu üçgen açılar, bu krizleri fırsata dönüştürme imkânı sunuyor. Akşam saatlerinde Ay’ın Akrep burcuna geçişiyle içsel sezgilerimiz artacak.

Perşembe: Yumuşayan Enerjiler

Bugün Ay’ın Venüs ile uyumlu açısı kalplerimizi biraz yumuşatıyor. İlişkilerde daha sıcak, daha şefkatli yaklaşımlar sergileyebiliriz. Sevdiklerimizle duygusal bağlarımızı güçlendirmek için güzel bir gün.

Cuma: Destekleyici Etkiler

Ay’ın Jüpiter ve Satürn ile kurduğu uyumlu açılar, sorumluluklarımızı dengeli bir şekilde yerine getirmemizi kolaylaştırıyor. Ayrıca ay düğümleriyle kurduğu uyumlu açı, kadersel karşılaşmalara ve yol ayrımlarına işaret edebilir.

Cumartesi: Dalgalı Duygular

Bugün enerjiler biraz daha çalkantılı. Ay’ın Güneş’le sekstili bizi desteklerken, Venüs karesi ilişkilerde gerilim getirebilir. Uranüs karşıtlığı ise sürpriz gelişmelere açık bir günü işaret ediyor. Ay’ın Yay burcuna geçişiyle birlikte daha özgür, daha iyimser bir ruh haline bürünebiliriz. Gece saatlerinde Ay-Neptün üçgeni hayallerimize ve sezgilerimize rehberlik edecek.

Pazar: Kadersel Dönemeçler

Haftayı Ay’ın ay düğümleriyle yaptığı T-kare etkisiyle kapatıyoruz. Bu görünüm, bizi önemli kararlar almaya, geçmişten gelen meselelerle yüzleşmeye zorlayabilir. Ay-Merkür sekstili ise doğru iletişim kurarak bu süreci daha kolay yönetebileceğimizi gösteriyor.

Haftanın Mesajı

Bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor: “Gerçeklerle yüzleş, dengeni kur ve kalbinin sesini dinle.” İlişkilerde denge arayışı, iş hayatında kararlılık ve içsel dönüşüm öne çıkıyor. Eğer cesur olursak, bu hafta yaşanacak zorluklar bizi daha da güçlendirecek.

♈ Koç

Bu hafta ilişkilerde denge arayışın artıyor. Ani çıkışlardan kaçın, sabırlı olursan güzel fırsatlar var.

♉ Boğa

İş ve günlük düzeninde değişiklikler kapıda. Fazla yüklenmeden ilerle, bedenini dinle.

♊ İkizler

Aşk ve yaratıcılık alanında sürprizler var. İlham dolu bir hafta, kalbini açık tut.

♋ Yengeç

Ev ve aile konularında dönüşüm yaşayabilirsin. Duygularına kulak ver, köklenmek güç verecek.

♌ Aslan

Yoğun iletişim ve haber trafiği seni bekliyor. Sözlerin güçlü etki bırakabilir, dikkatle konuş.

♍ Başak

Maddi konularda fırsatlar var, ama abartılara dikkat et. Dengeli adımlar uzun vadede kazandırır.

♎ Terazi

Güneş senin burcunda! Yeni başlangıçlar, taze umutlar seni bekliyor. Cesaretle adım at.

♏ Akrep

Mars burcuna geçti, enerjin yükseliyor. İçsel dönüşümün ve kararlılığın seni güçlendirecek.

♐ Yay

Sosyal çevren canlanıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, geleceğine dair ilham alabilirsin.

♑ Oğlak

Kariyer alanında önemli gelişmeler var. Stratejik davran, kalıcı başarı için zemin hazırlıyorsun.

♒ Kova

Uzak ufuklar, eğitim ya da seyahat planları gündeme gelebilir. Fikirlerini genişletme zamanı.

♓ Balık

Ortak maddi konularda veya duygusal bağlarında derinleşme yaşıyorsun. Sezgilerini takip et.