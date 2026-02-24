İnsan bazen çok varsıl olmadığı için de şükretmeli.

Düşünsenize…

Milyarlarca liranın sahibisiniz.

Ve bu herkes tarafından biliniyor.

Sokakta elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz.

Bir tiyatro çıkışı taksiye atlayıp evinize dönemezsiniz.

Bir meyhanede dostunuzla kafa çekemezsiniz.

Eyüp Sultan’a yalnız gidip iki rekat huzur bulamazsınız.

Çünkü servet büyüdükçe özgürlük küçülür.

Çünkü korunma gereksinimi doğar.

*

Dünyanın fotoğrafına bakalım.

UBS’in yayımladığı “Billionaire Ambitions Report 2025” raporuna göre dünyadaki milyarderlerin toplam serveti 15,8 trilyon dolarla rekor kırdı.

Dünya genelinde milyarder sayısı 2 bin 919’a yükseldi.

Sadece 2025 yılında 196 yeni isim milyarderler kulübüne katıldı.

Kağıt üzerinde masal gibi…

Ama raporun asıl dikkat çeken tarafı başka.

Servet büyüyor,

ama endişe de büyüyor.

*

Araştırmaya göre milyarderlerin yaklaşık üçte ikisi;

tarifelerden endişeli,

jeopolitik çatışmalardan kaygılı,

politik belirsizlikten tedirgin.

Yani dünyanın en zenginleri bile geleceğe güvenle bakamıyor.

Çünkü paranın satın alamadığı şeyler var:

Huzur…

Güven…

Sıradanlık…

*

Asya-Pasifik’teki zenginler ticaret savaşlarından korkuyor.

Amerika’dakiler enflasyondan ve küresel risklerden endişe ediyor.

Hepsinin ortak noktası ise artık serveti büyütmekten çok serveti korumaya odaklanmaları.

Bu yüzden;

Yatırımlar çeşitlendiriliyor,

gelişmekte olan ülkelere bakılıyor,

altın gibi güvenli limanlara yönelim artıyor.

Yani anlayacağınız, milyarder bile diken üstünde yaşıyor.

*

Şimdi dönelim sokağa…

Bornova’da, Alsancak’ta, Karşıyaka Çarşısı’nda yürüyen sıradan bir yurttaşın cebinde milyarlar yok belki.

Ama…

İsterse vapura biner.

İsterse Kordon’da yürür.

İsterse bir meyhanede dostuyla kadeh tokuşturur.

İsterse bir camiye sessizce girip dua eder.

Kimse dönüp bakmaz.

İşte bazen gerçek zenginlik tam da budur.

*

Elbette kimse yoksulluğu övmez.

Ama şu da bir gerçek;

Servet büyüdükçe duvarlar yükseliyor.

Koruma orduları artıyor.

Kapılar kalınlaşıyor.

Hayat daralıyor.

Rezidansların içinde, korumaların gölgesinde, komşuluğun yok olduğu bir dünyada yaşam başlıyor.

Ve insan…

Bazen parası az olduğu için değil,

özgür olduğu için zengin sayılıyor.