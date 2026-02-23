Son Mühür- İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya hakkında yapılan uyuşturucu testinin sonucu açıklandı. Adli Tıp raporuna göre Kaya’nın testlerinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulgusuna rastlanmadı.

Adli Tıp raporu: Uyuşturucu bulgusuna rastlanmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Kaya, 4 Şubat’ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan Adli Tıp raporunda, Kaya’nın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği belirtildi.

“İddialar iftira” savunması

Ali Kaya, tutuklama öncesinde hakimlikte verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Kaya, suçlamaları dile getiren kişiyi tanımadığını ve yaşamı boyunca uyuşturucu kullanmadığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında 19 kişi hakimliğe sevk edildi

Soruşturma çerçevesinde Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, 14 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, diğer şüpheliler için adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

Dilek İmamoğlu’ndan açıklama

Tutuklama kararının ardından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile bireylerinin siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, bu yöndeki uygulamaların adaletle bağdaşmadığını ifade etti.