ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzensiz göçmenler tarafından işlenen şiddet suçlarında hayatını kaybeden kişilerin anıldığı bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinlikte kurban yakınları ağırlandı ve göç politikaları ile sınır güvenliği tartışmaları yeniden gündeme taşındı.

Kurban yakınları kürsüye davet edildi

Program kapsamında hayatını kaybeden kişilerin aileleri konuşma yaptı. Konuşmacılar arasında, 2024 yılında Georgia Üniversitesi kampüsünde koşu yaptığı sırada öldürülen hemşirelik öğrencisi Laken Riley’in annesi Allyson Phillips de yer aldı. Phillips, yaşanan trajedinin herhangi bir ailenin başına gelebileceğini belirterek benzer acıların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini söyledi.

Riley’in ölümü, ABD’de göç ve sınır güvenliği tartışmalarında sembol vakalardan biri olarak gösteriliyor.

Trump: “Amerikan vatandaşlarının güvenliği öncelikli olmalı”

Etkinlikte konuşan Trump, salondaki ailelerin büyük bir kayıp yaşadığını belirterek, yabancı suçluların ülkeye girişinin engellenmesi gerektiğini savundu. Trump, bazı siyasetçilerin vatandaş güvenliğini ikinci plana attığını öne sürerek göç politikaları üzerinden Demokratlara sert eleştiriler yöneltti.

Sınır güvenliği ve suçla mücadele mesajı

Trump, yönetiminin sınır güvenliği konusunda önemli sonuçlar elde ettiğini ifade etti. Suçla mücadele ve yasa dışı göçle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren suçluların engellenmesinin ulusal güvenlik açısından öncelikli olduğunu söyledi.

Suikast göndermeleri ve güvenlik endişesi

Konuşmasında geçmişte suikastlara hedef olan ABD başkanlarına değinen Trump, sonuç alan liderlerin daha fazla hedef haline geldiğini savundu. Kendi güvenliğine yönelik tehditlere de değinen Trump, görev süresi boyunca risklerin farkında olduğunu dile getirdi. Trump, "Daha ne kadar aranızda olurum bilemiyorum, silahlarını bana doğrultan çok insan var öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

“Birliğin Durumu” konuşmasına gönderme

Trump, ertesi gün yapacağı ikinci döneminin ilk “Birliğin Durumu” konuşmasına da değinerek ülke ekonomisinin güçlü bir konumda olduğunu ve gündemde ele alınacak çok sayıda konu bulunduğunu ifade etti.

22 Şubat “Ulusal Aile Günü” ilan edildi

Program kapsamında Trump, 22 Şubat 2026 tarihini “Ulusal Aile Günü” ilan eden bildiriyi imzaladı. Bildiride, güçlü sınırların ve hukukun üstünlüğünün ulusal güvenlik açısından temel öneme sahip olduğu vurgulandı.

Ayrıca düzensiz göçmenler tarafından öldürülen vatandaşların unutulmayacağı ve ailelerin yanında olunacağı ifade edilerek, ülkenin güvenliği için mücadele kararlılığı yinelendi.