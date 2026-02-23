Aylardır kuraklıka mücadele eden İzmir'de umut verici bir gelişme yaşandı. Şehirde etkili olan sağanak yağışlar ve yapılan su tasarrufları sayesinde kuraklık tehdidi önemli ölçüde azaldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü barajlardaki son durumu açıkladı.

ÜRKMEZ BARAJI YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Güncel tabloda en dikkat çeken veri Ürkmez Barajı'ndan geldi. Ürkmez Barajı, 23 Şubat 2026 itibarıyla %100 aktif doluluk oranına ulaşarak maksimum su hacmini yakaladı. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte %27,28 olan doluluk oranının bu yıl tam kapasiteye çıkması, bölgedeki su rezervleri açısından kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARINDA SON DURUM

İzmir'in en büyük su deposu olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı %37,15 olarak ölçüldü. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %15,39'luk oranın iki katından fazla bir doluluğa işaret ediyor. Bir diğer önemli kaynak olan Gördes Barajı'nda ise doluluk oranı %6,10'dan %26,40 seviyesine yükseldi.

BARAJLARDA GEÇEN YILA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Veriler incelendiğinde, İzmir'e su sağlayan ana barajların tamamında geçtiğimiz yıla göre su seviyelerinin yükseldiği görülüyor. Balçova Barajı'ndaki aktif doluluk oranı %36,81'den %83,76'ya çıkarken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise bu oran %20,56'dan %71,88 seviyesine ulaştı.