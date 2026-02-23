Son Mühür / Foça’da belediye çevresinde konuşulan iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın makam şoförü olduğu belirtilen S.A.’nın, Adana’da “IBAN’a para gönderme” gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu gözaltı iddiası ilçe gündeminde hızla yayılırken, belediyeye yakın kaynaklar sürecin ilçede konuşulduğunu ancak henüz resmi ve net bir açıklama bulunmadığını ifade etti. Konuya ilişkin resmi makamlardan da doğrulama gelmedi.

Geçmişte ruhsat tartışmasında adı anılmıştı

S.A.’nın ismi, geçtiğimiz yıl da ilçe siyasetinde tartışmaların merkezinde yer almıştı. Belediye meclis toplantısında gündeme gelen iddialarda, Tekel bayii olarak işletilen ve daha önce B.O. isimli bir şahsa ait olduğu belirtilen iş yerinin ruhsatının iptal edildiği; daha sonra ruhsat iptalinin ardından söz konusu dükkanın hukuki dayanağı bulunmadığı öne sürülen bir belgeyle belediye personelinin eşine devredildiği ileri sürüldü. Ruhsatın ihale yapılmadan yeniden verildiği iddia edilirken, ruhsatı alan kişinin ise Belediye Başkanı’nın şoförlüğünü yaptığı belirtilen S.A. olduğu iddia edilmişti.