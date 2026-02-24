Son Mühür / Bornova’da 2023 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve ruhsat süreci üzerinden siyasi tartışmalara konu olan Kars Halil Atilla İlkokulu’nun yeniden yapımı için harekete geçildi. AK Parti ile CHP arasında karşılıklı açıklamalara neden olan 16 derslikli okul projesinde süreç, resmi ihale aşamasına taşındı.

İhale 23 Mart’ta yapılacak

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, “Bornova Kars Halil Atila İlkokulu (16 Derslik) İnşaatı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 23 Mart 2026 tarihinde saat 11.00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılacak.

16 derslikli modern okul binası yapılacak

İhale kapsamında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi 159 ada 30 parselde, 10416-R tip projeli, bodrum + zemin + 3 katlı, toplam 2 bin 819,12 metrekare inşaat alanına sahip 16 derslikli ilkokul binası inşa edilecek.

İşin süresi yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanacak.

Ruhsat süreci tartışma yaratmıştı

Okulun yeniden yapım süreci, son aylarda siyasi gündemde yer almıştı. AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer yaptığı açıklamada, okulun 2023 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkıldığını hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aynı alana 16 derslikli yeni bir okul yapılması için çalışmaların başlatıldığını ifade etmişti. Dağlıer, yapım işinin il yapım programına alındığını, projelerin Bornova Belediyesi’ne sunulduğunu ve yapı ruhsatı başvurusunun gerçekleştirildiğini belirterek, ruhsat sürecinin uzatıldığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a iletildiğini aktaran Dağlıer, Bakan onayıyla yapı ruhsatının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlendiğini açıklamıştı. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da “Bizim teklifimiz netti. Ancak bu öneriler kabul edilmedi. Bornova Meydanı’nın büyümesine ve çevrenin modernleşmesine izin verilmedi. Bu süreci engelleyen taraf Bornova Belediyesi değildir” ifadelerini kullanmıştı.