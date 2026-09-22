Yeni Parti, adı gibi yeni bir kongre sürecini yaşıyor. CHP'den kopan tecrübeli isimlerle, siyasete yeni bir soluk kazandırmak isteyenleri aynı potada eritecek olan kongre sürecinde en çok merak edilen sorulardan biri de kuşkusuz, Yeni Parti İzmir İl Başkanı koltuğunda kim oturacak sorusu.

Yeni Parti İzmir kurucu il başkanı olan Çağatay Güç, doğal olarak koltuğun adayları arasında.

Ancak, önümüzdeki siyasi atmosferde, ''CHP ve Yeni Parti''' arasında yaşanacak ve büyük bir olasılıkla kıran kırana geçecek olan rekabette, Yeni Parti'nin İzmir'de direksiyonuna geçecek olan kişi Çağatay Güç mü olmalı? sorusu da tartışmaya açık bir konu.

Bir tarafta Utku Gümrükçü gibi, siyasetin gerçek bir kurdunun var olduğunu düşündüğümüzde, Yeni Parti'nin il başkanlığı koltuğu için ihtiyacı olan siyasetçi profili, tecrübesiz, toy bir isim mi olmalı? Yoksa, tıpkı Gümrükçü gibi, hem İzmir'i hem de siyaseti yakından bilen tecrübeli biri isim mi olmalı? sorusu var masada.

Bence bu konuda, Özgür Özel ve kurmaylarının atacağı adım ve bu doğrultuda gidecekleri tek bir adres var.

O isim, Olgun Atila.

Aziz Kocaoğlu'nun tedrisadından geçmiş, Bornova'da iz bırakan bir görev dönemi geçirmiş, hem İzmir'i hem Ankara siyasetini bilen bir isim var karşımızda.

Çağatay Güç'ün bugüne kadarki mücadelesine ve çabasına haksızlık etmek istemem ancak, Yeni Parti'nin İzmir'de aradığı profil olup olmadığı konusunda ciddi kuşkuları olan çok insan olduğuna da dikkat çekmek isterim...

Yeni Parti'nin başta Buca ve Gaziemir ilçe kongreleri olmak üzere yaşanan tartışmalar, Çağatay Güç'ün liderlik potansiyelini tartışmaya açıyor.

Özgür Özel'in dediği gibi seçim, Yeni Parti'nin üyelerinin tercihiyle şekillenecek.

Sandığa eşit şartlarda girilecek bir seçimde, Olgun Atila'nın, Çağatay Güç, ya da potansiyel aday olarak isimleri geçen Umut Tekin ve Murat Aydın karşısında açık ara yarışı kazanması en kuvvetli ihtimal olarak görüyorum.

CHP'de, Genel Merkez kimi işaret eder, kimi aday gösterirse, sandıktan o çıkardı.

Tıpkı, Çağatay Güç'ün sürpriz bir şekilde son anda adaylaştırılıp sandıktan çıkması gibi.

Ama şimdi yeni bir süreç, yeni bir parti var.

Yeni Parti üyelerinin Olgun Atila konusunda benim gibi düşünüp düşünmediğini sandık konulduğunda hep beraber öğrenme fırsatımız olacak.