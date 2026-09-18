Vefat duyurusunun ardından Gülsen Tuncer'in eşi kimdir ve çocuğu var mı soruları arama motorlarında ilk sıraya fırladı. Yarım asrı aşan meslek hayatında sahneleri ve kamera arkasını paylaşan kıdemli sanatçının özel yaşamı, sinemaya adanmış onurlu bir birlikteliğin izlerini taşıyor. Yürekler dağlandı.

Sanatçının kaybıyla gözler, hayat arkadaşı ünlü yönetmen Engin Ayça'ya çevrildi. Yeşilçam'ın en seçkin eserlerine birlikte imza atan iki usta isim, gösterişten uzak bağlarıyla Türk kültür hayatına örnek bir sevda bıraktı. Keder büyük.

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça kimdir ve ne iş yapar?

Gülsen Tuncer'in eşi, Türk sinemasının usta yönetmeni, senaristi ve sinema yazarı Engin Ayça olarak tanınıyor.

24 Şubat 1941 tarihinde Balıkesir'de doğan tecrübeli sanatçı, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İtalya'ya giderek Roma'da sinema yönetmenliği tahsili gördü. Yurda dönüşünde İstanbul Üniversitesi Film Merkezi ve uzun yıllar TRT İstanbul Televizyonu bünyesinde belgesellere imza attı. 1970'li yıllarda Yedinci Sanat dergisini çıkaran öncüler arasında bulunan Ayça, Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde yönetmen yardımcılığı üstlenerek sinema yolculuğunu taçlandırdı. Sinema tutkusu hiç bitmedi.

Gülsen Tuncer'in çocuğu var mı?

Hayır, Gülsen Tuncer ve Engin Ayça çiftinin bilinen bir çocuğu yok. Evlilikleri boyunca gözlerden uzak ve mütevazı bir yaşam tarzını seçen sanatçı çift, tüm mesailerini üretmeye ve sanata adadı. Özel yaşamlarına dair detayları kameralardan titizlikle saklayan usta ikili, aile bağlarını magazinin yıpratıcı etkisinden daima uzak tuttu. Bir ömür omuz omuza geçti.

Engin Ayça ve Gülsen Tuncer hangi filmlerde birlikte çalıştı?

Usta çift, hem kamera önünde hem de set arkasında pek çok unutulmaz sinema projesine ortak imza attı.

Yapım Adı Yapım Yılı Üstlendikleri Görev Bez Bebek 1987 Engin Ayça (Yönetmen/Senarist), Gülsen Tuncer (Oyuncu) Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu 1990 Engin Ayça (Yönetmen/Senarist), Gülsen Tuncer (Oyuncu/Ödüllü Rol) Suna 2007 Engin Ayça (Yönetmen/Senarist), Gülsen Tuncer (Oyuncu) Kilim: Köklere Yolculuk 2010 Engin Ayça (Yönetmen), Gülsen Tuncer (Sanat Danışmanı)

Engin Ayça'nın yönettiği ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ödülle dönen Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filminde Gülsen Tuncer, sergilediği usta oyunculukla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Çiftin sanatla yoğrulmuş ortak yolculuğu, Türk sinemasında zarafetin simgesi haline geldi. Perde kapandı.