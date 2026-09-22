103 yaşındaki CHP… Son yerel seçimde “Kalemiz…” dediği… İzmir'de 30 ilçenin 28'ini kazanmış ve… Şeytan'ın bacağını kırmıştı...

Şimdi durum biraz farklı...

Büyükşehir koltuğuna ise…

Rekor kırarak…

Karşıyaka’nın önceki başkanı Cemil Tugay oturdu…

Allah'ı var; Cemil Başkan sabır taşı…

Ne var ki…

Rekor sayıdaki İzmir'in ilçe başkanlarının çoğu…

Neredeyse…

“Ağlama duvarı”...

Hepsi, bi'şilerden yakınıyor…

Mesela…

Bi'başkan diyor ki:

“Son zamanlarda işe alınanlara nasıl maaş ödeyeceğim?”

Ya da…

Buna benzer ayyuka çıkan şikayetler…

*

Durum nazik ama…

Ucunda…

Allah korusun ölüm yok…

Şu sırada…

İzmir'in belediye başkanları moral bekliyor!

Kim yaratacak o sıcak atmosferi?

Derken…

Bakın, n’oldu?

*

İzmir'in efsane Büyükşehir Belediye Başkanlarından…

Dr. Burhan Özfatura'nın…

“Gözlem” gazetesindeki yazısı…

“Beni mutlaka okumalısın…” dercesine gözüme battı…

*

Özfatura Başkan…

Kalemini öylesine hassas…

Öylesine “ders verir” gibi kullanmıştı ki…

Doğruyu söylemek gerekirse…

“Moraller bozulmasın” başlıklı…

“Gözlem”deki köşe yazısı…

Adeta…

Bir “Hayat Dersi” haline gelmişti…

İşte, o köşe yazılarından birini…

Azıcık kısaltarak…

Yeni belediye başkanlarına ışık tutacak “altın” öğütler:

*

* “Seçim öncesi başkan adaylarının çok vaatte bulunduklarını…

Ancak, seçimi kazanırlarsa, borç yükü altında ezilen; kasaları bomboş, kadroları şişirilmiş belediyeler devir alacaklarını, maaşları bile ödeyemeyeceklerini yazmıştım…”

* “Yeni başkanlara naçizane tavsiyem şudur: Moralleri bozmayın… Öncelikle halkın ve belediye çalışanlarının güvenini kazanın... Dürüst ve liyakat sahibi kişilerden bir kadro kurun... Herkes bilmeli; partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağınızı… Açık, şeffaf ve dürüst icraat sergileyin… Akrabaları, yandaşları, partilileri kayırmayın… Lüks, israf ve aşırı istihdamdan kaçının… Çok ciddi ve titiz biçimde tasarruf tedbirlerini uygulayacağınızı herkes bilsin…”

* “Hiç çekinmeyin; borçların gerçek durumunu belirleyin… Varsa usulsüzlükler, yargıya intikal ettirin…”

* “Belediye mülklerinin sağlıklı envanterini çıkartın… Cemaatlere, yandaş vakıf ve derneklere yapılan tahsisleri iptal ettirin…”

* “Belediyelerin tüm gelir ve giderlerini “havuz sistemi” ile takip edin, konsolide fon ve nakit akımı tabloları düzenleyin... 10 yıllık görev süremde, bir gün bile maaş, ücret, istihkak, SSK ve muhtasar ödemelerimizi, piyasa borçlarımızı aksatmadık... Bir kuruş kredi almadık, faiz ödemedik…”

* “İhaleleriniz açık ve şeffaf olsun… (Yeterlilik araştırması)nı mutlaka yapın; müteahhitleri iyi inceleyin... İhalelerde gözlemci olarak belediye meclisinde üyesi olan partilerin temsilcileri yer alsın… İhale kapalı zarf usulü ile de yapılsa sonuç (açık pazarlık) usulü ile sağlanmalıdır… Tüm gidişat internetten yayınlanmalıdır…”

* “Son tavsiyem; yakınlarınıza ve partililere iş vermeyin...”

*

Merak ediyorum; bugünün belediye başkanları bu tavsiyeleri uyguluyor mu?

*

Bitiriyoruz…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay…

Yakın bir tarihte...

İzmir’in ilçe belediye başkanlarıyla buluştu ve…

Bakın neler dedi:

“Bu ülkenin muhalefeti artık ayrışmak değil birleşmek zorundadır... Bu ülkede (bu kötü düzene hizmet edenlerle, bu kötü düzeni bitireceğiz diyenler ikiye ayrılsın... Biz buradayız; biz bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz... Bu ülke kendi evlatları ve insanlarıyla iyileşecek...” dedi ve bir parantez daha açarak mali disiplinin sağlanması için…

İşe alımlara dikkat edilmesi ve…

Tasarruf önlemlerinin alınması gerektiğine vurgu yaptı…

...Ve, ne acıdır ki...

Dün kaybettiğimiz...

İzmir'in önceki efsane başkanı Burhan Özfatura'nın dediği gibi!

Ne kadar anlamlı değil mi?

Nokta…

Hamiş: Dr. Burhan Özfatura, İzmir Defterdarlığı, Başbakanlık Müşavirliği ve Yeminli Mali Müşavirlik yaptı… 1984 seçimde ANAP adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı… 1994'te bu sefer DYP adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi… Geçtiğimiz yıllarda kaleme aldığı “Yaşadıklarım, Unutmadıklarım, Yazdıklarım…” başlıklı kitabını okumalısınız…

*

...Ve, biliyoruz ki...

Baba Başkan Burhan Ağabeyi, çok ama çoook özleyeceğiz...

Yazmasam olmaz: Kalemine hayran meslektaşım Gönül Soyoğul’un, 13 yıl önce Başkan Burhan Özfatura için yazdıklarının minik bir bölümünü sunuyorum:

“Yarım asırlık hayatımda, mesleğim nedeniyle tanıdığım çokça insan arasında beni en fazla şaşırtanların başında gelir Burhan Özfatura… Nevi şahsına münhasırdır... Ezeli-ebedi muhaliftir. Allah’tan korkar, iktidar sahiplerinden korkmaz... Sahicidir... Vicdanlıdır... Alabildiğine şefkatlidir... Başı sıkışıp da yardım isteyene kapısını asla kapatmayan, elinden gelenin en iyisini yapmak için çırpınandır...”

Nokta...

(*)Şeytanın bacağını kırmak: Uzun süren bir kötü gidişatı ya da uğursuzluğu sona erdirmek, başarısızlık serisini durdurmak veya sürekli devam eden olumsuz bir durumu değiştirmek…

Hamiş 1: “Politikadaki iğrençliklere hiç yer vermedim!” / Burhan Özfatura – 27 Mayıs 2021)

Hamiş 2: İzmir belediyeciliğinde Burhan Özfatura dönemi (1984-1989 / 1994-1999)

Sonsöz: “Başarılı olmak için başarı arzunuz, başarısızlık korkunuzdan daha büyük olmalıdır… / Bill Cosby – Amerikalı TV yapımcısı…”