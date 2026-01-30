Bugün Son Mühür 7. yılına giriyor. Bu işe girdiğimde "6 ay dayanamaz!" diyenler olmuştu. Yılmadık. En güçlü ekibe, en iyi ekipmanı sağlayarak yola çıktık. Gelenler gidenler oldu. Her gelen kişi kuruma iz bıraktı. Şu an 30 kişilik bir ekiple zirvedeyiz ve burayı çok sevdik. Doğru, dürüst, cesur habercilik peşindeyiz. Gücümüzü okuyucumuzdan alıyoruz. "Son Mühür yazdıysa doğrudur" sözü halk arasında söylenmeye başladı. Genç ve tecrübeli arkadaşları bir araya getirdik.

Kurumumuz, okul gibi çalışıyor... Gençler her gün bir şeyler öğrenirken yıldızları parlıyor.

Konuk yazarlarımız ve dış yapımcılarımız gücümüze güç katıyor. Hiçbir muhabirimizin editoryal özgürlüğüne müdahale etmiyoruz. Belgesi olduktan sonra her haber portalımızda yer alabilir. Bazen birilerinin kuyruğuna basıyoruz. Küsüyorlar... Ne reklam almak için çamur atarız. Ne de reklam veriyor diye hatasını görmezden geliriz. Tek amacımız halka doğru bilgi vermek. İzmir’in daha güzelleşmesini sağlayıp, turizmden daha çok pay alabilmesi için yola çıktık. Bu doğrultuda yayın yapmaya devam ediyoruz. sonmuhur.com 24 kişilik kadrosu ile her gün gerçekleri yazıyor. Son Mühür Televizyonu’na şehrin kanaat önderlerini konuk alarak onların sesi oluyor. Özel haberlerimiz ile gündeme mührümüzü basıyoruz...

Bildiğiniz gibi, bölgenin en güçlü sesi Radyo Ege’de grubumuzun içinde... Özel programlarla alışkanlığınız devam ediyor. Trafikte biraz daha huzurlu olmanızı sağlıyor, işte ya da evde çalışırken yüzünüzde bir tebessüm oluşturabiliyorsak başarılıyız demektir. 30 yaşına giren Radyo Ege hit müziklerle yaşamınızı renklendirmeye devam edecek.

Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hepsi kendi iş yeriymiş gibi özveriyle çalışıyor. Biz güçlü bir aileyiz. Birlikte nice başarılı yıllara...

ESNAF SEÇİMLERİ ÇOK RENKLİ...

Ocak ayı başından itibaren 128 oda seçim takvimini belirledi. Ramazan ayında kısa bir ara verilmesi planlanıyor. Mart sonuna kadar seçimler tamamlanacak. Şu ana kadar yapılan seçimlerde Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’nın desteklediği adaylar ipi göğüsledi.

Bazı seçimlerde belediye başkanları da karıştı. Foça’da Başkan Saniye Bora Fıçı kendi adayını çıkarttı ama mevcut başkan fark attı. Ayakkabıcılar Odası seçimlerinde de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Başkan Yalçın Ata’nın karşısına bir aday çıkardı. Yalçın Ata uzak ara kazandı. Belediyenin her türlü imkanını kullandıkları yetmezmiş gibi, esnafı tehdit edip, baskı yaptıkları da ifade ediliyor.

BELEDİYE BAŞKANININ İŞİ NE?

Soruyorum size... Foça’da ve Bornova’da belediye başkanları tüm görevlerini bitirdi de esnafın işine burunlarını sokuyor. Esnaf sandıkta sağduyulu davranarak baskılar altında ezilmeyeceklerini gösterdiler. Tamam kişisel olarak bir adayı destek olabilirsin mevcut başkanı sevmiyorsundur, başarısız buluyorsundur anlarım ama tehdit etmek ne demek? Bu konuda soruşturma açılmalı... Belediye kasasından bir kuruş dahi para çıktıysa hesabı sorulmalı... Esnafı harçla, ruhsatla, çöple, yolla tehdit edildiyse bunun da cezası olmalı... Biz esnafıyla, halkıyla, işçisiyle, memuruyla barışık, elbirligi yapmış belediye başkanları istiyoruz. Böyle bir iş kabul edilemez... Kamunun gücünü temsil eden makamın seçim sürecinde tarafsız olmaları gerekirken, böyle tavırlar sergilemesi doğru değil. Şimdi nasıl birbirlerinin yüzüne bakacaklar? Bu olayın peşini bırakmayacağım.

GÜCÜMÜZ HALKTAN...

Bazı başkanlar oturdukları makamın değerini bilmeyen hareketler yapıyorlar. Şehrin vizyonuna uymayan kararlar alıyorlar. Yatırıma karşı değilim ama altyapı, trafik konuları tamamlanmadan bir arsaya gökdelen dikmek ne derece doğru? Başkanlar yaptıkları hatalar yetmezmiş gibi, bunların doğru olmadığını söyleyerek onları eleştiren kişilerle ve kurumlarla ilişkilerini kesiyor.

Biz SON MÜHÜR & RADYO EGE olarak korkusuzca mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğruları yazdık diye kızıp, küsenlerin de canı sağ olsun. Zirvedeyiz ve buraya onların verdikleri reklamlarla değil, halktan aldığımız güçle geldik. Herkes kendi bildiği işi yapsın yeter!