Bazen siyaset konuşulur, bazen de insanlık…

Siyaset rüzgarı sert esiyor. CHP bölündü. Özgür Özel YENİ Parti'yi kurdu. CHP'den istifa edip akın akın YENİ Parti'ye akılıyor. Kılıçdaroğlu, "arınıyoruz kalanlarla yola devam" diyor. İstifa eden il ve ilçe başkanları yerine atama yapıyor. Özel ise "yürüyelim arkadaşlar" derken YENİ Parti'ye bağış kampanyası başlatıyor. Gelecek Partisi gelecek görmeyerek sahneden çekildi. Geride kalan 4 milletvekili YENİ YOL'da devam edecek...

Başkan Tugay bağımsız kalmak istiyor. Ancak bazılarına göre AK Parti'ye geçti bile... AK Parti'nin 14 Ağustos'ta doğum gününde rozeti takılacak. Bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de beraberinde götürecekmiş.

Siyaset fırtınası devam ederken İzmir'de öyle biri var ki siyaset değil insanlık yapıyor. Hem mecliste hem de şehrin kimsenin uğramadığı sokaklarda dertlere derman, gönüllere şerbet oluyor.

O bir melek... Biz onu AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı olarak tanıyoruz. Parti gözetmeden herkesi kucaklayan ve bunu içten yapan bir kişi... Ona ulaşmak çok kolay... Gönüllere girmiş çünkü...

Sokakta, İzmir'in milletvekillerini sorsanız ilk onun adı söylenir. Onu meclis dışında olduğu zamanlarda, bir esnafın yanında ya da bir evde kadınlarla bir arada... Pazarda, fabrikada sanayici ile beraber bulabilirsiniz.

Biliyorsunuz bir kaza geçirdim. Spor yaparken kaburga kemiğim kırıldı. Evde daha bir ay istirahat edeceğim... Birçok kişi aradı, sordu, mesaj attı. Ziyaret etti ama Ceyda vekilim en başından beri yanımda oldu.

Geçen gün gerçekleştirdiği geçmiş olsun ziyareti, gönüllere dokunan güzel bir vefa örneği oldu. Beni çok duygulandırdı ve etkiledi.

İzmir’in “iyilik meleği” olarak anılan Ceyda Bölünmez Çankırı, samimiyeti ve sıcak yaklaşımıyla farklı siyasi görüşlerden pek çok kişinin takdirini kazanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bence İzmir için büyük bir şans... Herkese elini uzatıyor. Yeter ki tutmak isteyin.

Nazik ziyareti ve içten geçmiş olsun dilekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum...