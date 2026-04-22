"Sanki her tarafta var bir düğün

Çünkü en şerefli en mutlu gün

Bugün 23 Nisan,

Hep neşe doluyor insan... "

Her yıl bu şiirle başlarız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlamalarına...



Çok özel bir gündür bizim için... Milli Mücadelemizin karargahı olan Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümüdür.

Atamızın çok sevdiği çocuklarımıza armağanıdır. En özel bayramımızdır. Dünyada bir benzeri olmayan bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızın geleceğin teminatı olduğunu bilerek, dünya çocukları ile birlikte bu bayramı kutlamalarını istemiş.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar ülkemize gelerek, bir kültür alışverişi gerçekleşmiştir.

HÜZÜNLÜYÜZ...

Bu yıl biraz hüzünlü giriyoruz. Önce Şanlıurfa sonra Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların şokundayız.

Ah be çocuğum... Ne sıkıntın vardı da hıncını okulundan, öğretmeninden, ekranlarından almaya çalıştın. Saldırmak yerine derdini anlatsaydın el birliği ile çözerdi öğretmenlerin... Şimdi hem kendi canınızdan oldunuz hem de... Üstelik ailenizin, çevrenizdekilerin hayatını mahvettiniz.

ŞİDDET BİTMELİ...

Şiddet her yerde var. Engel olmalıyız. Çocuklara doğruyu, yanlışı anlatmalı, onlarla konuşmalıyız. Gelecek kaygılarını ancak onları dinleyerek çözebiliriz.

Çocuklar geleceğimiz. Bu kabul edilemez saldırılardan ders alarak bir daha yaşanmamasını sağlarken, çocukların tek başına olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz.

ONLARIN AYNASIYIZ...

Biz Son Mühür ve Radyo Ege ailesi olarak her zaman çocuklarla beraberiz. Geçen gün Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Özel Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7.KOSBİFEST 2026’da öğrenciler ve öğretmenlerle buluştuk. Onlarla sohbet ettik. Bu muhteşem dakikalar Radyo Ege'den canlı olarak yayımlandı.

Yine Foça'da MW PHOKAIA BEACH RESORT TECHNO 293 DÜNYA ŞAMPİYONASI'nın basın sponsoru olarak, 17 ülkeden 400 sporcu genç ile bir araya geldik. Onların coşkusunu sizlere yansıttık.

Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Nice 23 İnsanlarda buluşmak üzere...