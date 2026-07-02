Bir ayı daha geride bırakıyoruz. Haziran ayı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından hareketli geçti. Mutlak Butlan sonrası tekrar başa geçen Kemal Kılıçdaroğlu "arınma" adı altında Özgür Özel'e yakın isimleri ve kendisine hain diyenleri partiden uzaklaştırıyor.

İzmir'e Utku Gümrükçü'yü İl Başkanı atadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay partiden istifa edip, bağımsız kaldı. İzmir tarihinde bu bir ilk... Dışardan Özel'in yanında yer alıyor.

Özgür Özel ise parti içi mücadele ederken, yeni parti çalışmalarını da sürdürüyor. Başka bir partinin şemsiyesi altında da birleşilebilir.

GEÇEN YIL AYNI GÜNDEM...

Geçen yıl neler olmuş diye 2025 Haziran sayımıza şöyle bir baktım. Mutlak Butlan çıkabileceğini yazmışım köşemde... Özel, bu durumda "A, B, C planlarımız var" demiş. Muharrem İnce, Baba Ocağı'na dönmüş. İmamoğlu, Silivri'de 100. gününde, İnce'ye hoş geldin mektubu göndermiş. Hala Silivri'de... Yeni Parti kurulabileceği konuşulmuş. Üniversite Sınavına yetişemeyip, kapıda kalan öğrenciler olmuş. Hedefsiz, umutsuz gençler çoğalmış... Ortadoğu'da ateşkes ilan edilmiş. Piyasalar soluk almış. Okullar kapanmış. Deniz, güneş, kum ve tarihi için Ege'ye akın başlamış. Belediyelerde işçiler grev hazırlığındaymış. Biz de Basın İlan Kurumu'na girmişiz. Bir yıl geçmiş ama gündem aynı kalmış. Tek fark altın yükselişteyken, şimdi dibe doğru gidiyor.

TİMBİR YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ...

Geçen hafta sonu Ankara'daydım. Gündemin nabzını yakından tuttum. Kısa adı TİMBİR olan Türk İnternet Medya Birliği'nin Ege Bölge Müdürü olmuştum. Şimdi de Genel Kuruluna katıldım. Yönetim Kurulu Üyesi seçildim.

Medyanın kazanımlarını artırmak, sektörümüzün geleceğini daha güçlü inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hem imtiyaz sahiplerinin hem de emek veren ekip arkadaşlarımızın çalışma koşullarını ve haklarını iyileştirmek adına mücadele edeceğiz.

Güçlü yerel medya, güçlü demokrasi demektir. Doğru, güvenilir ve nesnel habercilik için ne gerekirse uygulayacağız.

TİMBİR Yönetim Kurulu olarak internet medyasını her zaman güçlü bir şekilde temsil edeceğiz.