Son Mühür/ Beste Temel- İzmir toplu ulaşımının dijital kalbi sayılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) için yürütülen dev ihale maratonu noktalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin açtığı 1,1 milyar lirayı aşkın dev bütçeli ihaleyi, 818 milyon 750 bin TL teklif sunan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ üstlendi. 53 ay boyunca yürürlükte kalacak bu yeni dönemde, otobüsten vapura, metrodan teleferiğe kadar kentin tüm ulaşım ağındaki ödeme altyapısı tepeden tırnağa kabuk değiştirecek.

Saniyeler süren yükleme talimatı devri kapanıyor

Yeni teknolojik dönüşümün en büyük adımı, İzmirim Kart kullanıcılarının yıllardır yaşadığı pratik bir sorunu kökten çözmek üzerine kuruldu. Artık mobil uygulama üzerinden karta yükleme yaptıktan sonra bakiyeyi aktif etmek için kartı başka bir cihaza okutma zorunluluğu tarihe karışıyor. Telefon üzerinden atılan bakiye, anında ve doğrudan karta işlenecek.

Benzer bir rötuş da duraklardaki QR kod okuma krizine geldi. Yoğun güneş ışığı altında körleşen ve okuma yapmayan eski nesil kameralar, dış ortam şartlarına dirençli ve üst düzey lenslere sahip yeni validatörlerle değiştirilecek. Yolcular artık duraklarda QR kod okutmak için gölge aramak zorunda kalmayacak. Ayrıca durak ve istasyonlara kurulacak yeni kiosklar sayesinde, vatandaşlar kredi veya banka kartlarını kullanarak kartlarına saniyeler içinde yükleme yapabilecek.

Sahaya 5 Bin New-Gen cihaz iniyor

Değişim sadece yazılımla sınırlı değil. Proje kapsamında toplu taşıma araçları ve turnikeler adeta yeni nesil donanım bombardımanına tutulacak. Yüklenici firma saha operasyonları için şu donanımları tedarik edip sisteme entegre edecek:

2 bin 852 adet yüksek hassasiyetli yeni nesil validatör

1 bin 975 adet sürücü kontrol paneli

5 bin adet güvenli veri transferi sağlayan SAM kart

10 adet saha denetim cihazı

Bu büyük donanım hamlesi; otobüs, metro, banliyö (İZBAN), tramvay, vapur ve teleferik hatlarında kullanılan İzmirim Kart ile Bilet 35 altyapısının tamamını kapsayacak.

100 günlük takvim başladı

İmzanın atılmasıyla birlikte sistem için 100 günlük bir geçiş ve devir planı devreye girdi. Operasyonun aksamaması adına hazırlık sürecinin 45'inci gününden itibaren kapsamlı saha testleri başlatılacak.

Bu test aşamasında; "Gittiğin Kadar Öde", "Artı Para", "Halk Taşıt" gibi İzmir'e özgü ulaşım modellerinin yanı sıra EMV altyapılı temassız kredi kartı ödemeleri de stres testinden geçirilecek. Mevcut altyapıyı zaten yakından tanıyan yüklenici firma, 100 günlük takvimin sonunda tüm veri tabanını ve yazılım mimarisini kesintisiz bir biçimde devralmış olacak.

Geleceğin ulaşım altyapısı inşa ediliyor

53 aylık bu uzun soluklu sözleşme, kentin dijital ulaşım vizyonunu uzun vadeli bir güvenceye kavuşturuyor. Yapılacak yatırımlar; veri tabanı güvenliğinden turnike mekaniklerine, merkezi yönetim yazılımlarından mobil ödeme kanallarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ yetkilileri, bu hamleyle birlikte İzmir'in sadece günü kurtaran değil, gelecekteki teknolojik entegrasyonlara da kolayca adapte olabilen esnek ve kesintisiz bir ulaşım ağına kavuşacağını belirtiyor.



